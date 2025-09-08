Live TV

Premiul la Loto 5 din 40, categoria I, a fost câștigat. Câți bani i-a adus norocosului biletul jucat pe platforma online a Loteriei

Data publicării:
bile loto
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câştigat la extragerea de duminică, anunță Loteria Română. Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat pe platforma bilete.loto.ro.

De asemenea, la extragerea Noroc Plus, categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 85.420 de lei, cu bilet norocos jucat la o agenţie loto din Iaşi, iar la categoria a III-a a jocului Noroc s-a raportat un câştig de 82.856 de lei, biletul fiind jucat la o agenţie loto din Câmpeni, judeţul Alba.

În total, Loteria Română a acordat, duminica, 7 septembrie, 26.730 de câştiguri, în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.

Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat ce depăşeşte 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

Totodată, la Joker, categoria I, reportul trece de 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).

În acelaşi timp, la jocul Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report în cuantum de 166.300 de lei (peste 32.700 de euro) şi la Super Noroc peste 201.600 de lei (circa 39.700 de euro).

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
2
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
3
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
eric roberts
4
Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
5
Cod galben de averse şi vijelii în nordul și nord-vestul țării. Ce județe sunt vizate
"Așa arată blocul meu! Soția, copilul și mama mea erau acasă". Un fotbalist ucrainean a publicat imagini dramatice
Digi Sport
"Așa arată blocul meu! Soția, copilul și mama mea erau acasă". Un fotbalist ucrainean a publicat imagini dramatice
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest masiv în Capitală: mii de profesori au ajuns la Palatul...
Berlin Hit By Measles Outbreak
Costul antivaccinismului: în anii următori vom avea sute de copii...
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor...
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev amenință Finlanda cu dispariția ei ca stat: „Primești...
Ultimele știri
Scandal la o sală de jocuri din Craiova: agent de pază bătut de trei bărbați. Agresorii au fost arestați
Elena Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea”
Grindeanu, despre alegerile din București: „Dacă PNL și USR au candidat comun, e clar că se dorește trimiterea PSD în izolare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bile de la loto
Rezultate LOTO – Duminică, 7 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Joi, 4 septembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Duminică, 31 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Joi, 28 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
bile de la loto
Rezultate LOTO – Duminică, 24 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma. „Face vizita...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari...
Adevărul
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți...
Playtech
Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi...
Pro FM
Aproape de nerecunoscut. Jessica Simpson, pe covorul roșu la MTV VMA, după aproape 20 de ani. „Și-a făcut...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Elena Udrea, imagini emoționante cu fiica sa în prima zi de școală: „După trei ani, rugăciunile mele au fost...
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea