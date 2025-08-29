Peste 10.000 de copii reușesc să meargă în prima zi de școală cu haine și rechizite noi, datorită generozității celor care oferă din puținul lor și celor nevoiași, astfel încât șansa la educație să nu dispară în comunitățile sărace. Preotul Dan Damaschin din Iași este cel care îi ajută pe părinți cu tot ce au nevoie, astfel încât cei mici să nu simtă lipsurile și să poată visa la un trai mai bun datorită educației. „Nu pot merge la școală cu o sacoșă și cu șlapi”, spune părintele, care a reușit să strângă până acum jumătate din suma necesară.

Preotul Dan Damaschin străbate, în această perioadă, satele Moldovei, pentru a le duce copiilor din familiile sărace tot ce au nevoie pentru începutul școlii.

Preot: Știți de ce am venit la voi acum, nu?

David: Da!

Preot: De ce, David?

David: Haine!

Preot: Pentru ce haine?

David: Pentru școală.

Marian are 44 de ani. Acum este și mamă, și tată pentru cei 7 copii ai săi, de când soția lui a murit din cauza unui accident vascular, în urmă cu 5 ani.

Marian Gâlii, tatăl copiilor: Dacă n-ar fi dat părintele, nu dovedeam să le cumpăr la toți patru, că acum trebuie să le iei măcar două rânduri de haine la fiecare, te costă o groază de bani să le cumperi. Un papuc acum să-l cumperi e 150, 200 de lei.



Dan Damaschin, preot: Bucurie și lacrimi la un loc. Bucurie pentru că e un copil care merge la școală și, dacă n-ar fi ajutat, n-ar ajunge să termine o școală elementară, cel puțin. Să știi că ajuți un om să fie cu adevărat fericit făcând pe alții fericiți... e ceva minunat!

Copiii au primit un ghiozdan complet echipat, haine noi, încălțăminte și produse de igienă, iar bucuria li s-a văzut pe chip. Acum simt că pot merge cu mândrie la școală și își pot face planuri.

Copil: Cel mai mult ce-mi doresc e să ajung mare.

Reporter: Și ce o să faci atunci când o să ajungi mare? De ce îți dorești să ajungi repede mare?

Copil: Vreau să muncesc.

Marian Gâlii, tatăl copiilor: Asta tot îi rog, tot îmi bat capul cu ei. „Tată, cartea, cartea!” Eu, dacă n-am învățat în viață, am fost toată viața mea măturător stradal.

Peste 10.000 de copii vor primi de la preotul din Iași cele necesare pentru începerea școlii.

Dan Damaschin, preot: Nu pot merge la școală cu o sacoșă și cu șlapi în luna octombrie, noiembrie, decembrie. E un ghiozdan care le redă copiilor demnitatea, pentru că nu mai sunt abuzați emoțional, nu mai există bullying în școală pe seama ținutei lor.

Costurile pentru echiparea unui copil pentru școală sunt de 400 de lei, iar darurile sunt cumpărate cu ajutorul donațiilor. Deocamdată s-au strâns banii necesari pentru jumătate dintre copii.

