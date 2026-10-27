Preşedintele BNS, Dumitru Costin, a discutat cu ministrul Muncii despre o nouă lege a salarizării, salariul minim și pensii

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a avut marţi o întâlnire cu ministrul Muncii, Florin Manole, în cadrul căreia au fost abordate principalele teme de interes pentru lucrători şi priorităţile care urmează să fie incluse pe agenda viitoarelor discuţii cu ministrul şi echipa sa. Pe agenda discuţiilor s-au aflat elaborarea unei noi legi a salarizării, salariul minim, corectarea legislaţiei pensiilor, reformarea din temelii a Inspecţiei Muncii dar şi elaborarea unui pachet de măsuri pentru reducerea muncii nedeclarate, cu accent pe prevenţie, control şi responsabilizarea angajatorilor.

În cadrul întâlnirii, preşedintele Blocului Naţional Sindical a prezentat o serie de teme prioritare care necesită dezbatere şi soluţii concrete, cu impact direct asupra veniturilor, drepturilor şi condiţiilor de muncă ale salariaţilor din România, relatează News.ro.

Printre principalele teme propuse de preşedintele BNS se numără:

Elaborarea unei noi legi a salarizării, care să asigure un cadru echitabil şi coerent de remunerare a muncii;

Stabilirea salariului minim, în contextul protejării puterii de cumpărare a lucrătorilor;

Adoptarea legii de transpunere a Directivei europene privind munca pe platforme digitale, România având obligaţia de a finaliza acest proces până la sfârşitul anului;

Reluarea dezbaterilor şi aprobarea legii de transpunere a Directivei privind transparenţa salarială, instrument important pentru combaterea inechităţilor de remunerare;

Corectarea legislaţiei pensiilor, astfel încât perioadele lucrate în condiţii deosebite sau speciale, pentru care angajatorii plătesc contribuţii suplimentare, să fie recunoscute corespunzător la stabilirea drepturilor de pensie. BNS a propus o soluţie pentru remedierea acestei situaţii, care afectează numeroşi salariaţi;

Identificarea reformelor prioritare pentru viitorul Cadru Financiar Multianual, astfel încât politicile şi finanţările europene să răspundă mai bine nevoilor economice şi sociale;

Reformarea din temelii a Inspecţiei Muncii, pentru consolidarea capacităţii instituţiei de a verifica respectarea legislaţiei şi de a proteja drepturile salariaţilor;

Elaborarea unui pachet de măsuri pentru reducerea muncii nedeclarate, cu accent pe prevenţie, control şi responsabilizarea angajatorilor;

Crearea unei reţele de centre de asistenţă şi sprijin pentru cetăţenii statelor terţe care vin să lucreze în România, pentru a facilita accesul acestora la informaţii, servicii de suport şi protecţia drepturilor legale;

Identificarea unei soluţii pentru recuperarea drepturilor financiare cuvenite unor lucrători români care muncesc pe teritoriul Germaniei, astfel încât aceştia să poată beneficia efectiv de sumele care li se cuvin.

Potrivit BNS, întâlnirea „reprezintă un prim pas în pregătirea unui calendar de discuţii aplicate între BNS, ministrul Muncii şi echipa ministerului, în vederea analizării fiecărei teme şi identificării unor soluţii legislative şi administrative”.

„BNS consideră că dialogul social trebuie să se concretizeze în măsuri care răspund problemelor reale ale lucrătorilor. Priorităţile prezentate de preşedintele BNS, Dumitru Costin, urmăresc consolidarea protecţiei sociale, asigurarea unor mecanisme echitabile de remunerare, respectarea drepturilor de muncă şi îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor statului de a interveni eficient acolo unde aceste drepturi sunt încălcate. Blocul Naţional Sindical va continua să susţină aceste teme în dialogul cu autorităţile şi să promoveze soluţii legislative care să contribuie la protejarea drepturilor şi intereselor lucrătorilor din România”, arată comunicatul BNS.

Editor : Liviu Cojan