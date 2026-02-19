Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, propune un proiect-pilot de reformă administrativă: comunele care aleg să se unească de bunăvoie vor primi între 10 și 20 milioane lei, indiferent de culoarea politică a primarilor. „Nu este un favor politic, ci o investiție pe termen lung”, subliniază social-democratul.

„Vrem să înființăm un fond județean care să susțină comunele care aleg să se unească. Dacă două sau trei comune decid, de bunăvoie, să fuzioneze, vor primi între 10 și 20 de milioane de lei, în funcție de numărul de locuitori”, a scris Alfred Simonis, șeful Consiliului Județean Timiș, pe Facebook.

Simonis a subliniat că sumele vor fi acordate indiferent de culoarea politică a primarilor și că scopul este de a accelera dezvoltarea locală: drumuri comunale, apă, canalizare, gaz și modernizarea școlilor. „Nu este un favor politic, ci o investiție pe termen lung”, a adăugat el.

Proiectul nu impune fuziunea comunelor și nu are termene limită. „Decizia aparține exclusiv comunităților. Până acum, reforma administrativă a rămas la nivel de idee, fără inițiative concrete. Noi propunem un parteneriat financiar și o viziune clară de dezvoltare”, a precizat Simonis.

Consiliul Județean Timiș îndeamnă Guvernul să instituie un fond național similar, care să funcționeze pe aceleași principii. Sumele investite pentru comasare vor fi recuperate prin reducerea cheltuielilor administrative și utilizarea mai eficientă a banilor pentru investiții.

„Reforma nu trebuie făcută cu forța, dar nici nu poate fi amânată la nesfârșit. Reforma începe în Timiș”, a încheiat Simonis.

