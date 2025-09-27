Live TV

Președintele Nicușor Dan participă la înmormântara cardinalului Lucian Mureșan

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
Din articol
Vizită la Timișoara

Șeful statului va participa luni, 29 septembrie, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, potrivit Administrației Prezidențiale. Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime" din municipiul Blaj.

Preafericitul cardinal Lucian Mureșan a încetat din viată pe 25 septembrie, ocazie cu care președintele a transmis un mesaj de condoleanțe.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale", a afirmat preşedintele. De asemenea, acesta a precizat că mintirea Cardinalului Lucian "rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate".

Vizită la Timișoara

Nicușor Dan va efectua o vizită oficială și în județul Timiș, acolo unde va susține un discurs în cadrul sesiunii de deschidere a ediției inaugurale a "Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene".

De asemenea, șeful statului va depune o coroană de flori la Monumentul "Crucificare" din Piața Victoriei din Timișoara și va vizita Societatea Timișoara. Ulterior, acesta va vizita și Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Gheorghe"din Timișoara, compania The Fourge, compania RAYSCAPE, expoziția "Dan Perjovschi/ România - O retrospectivă 1985-2025" și Catedrala Mitropolitană.

Spre seară, președintele va participa la o masă otundă cu reprezentanții mediului de afaceri cu tema "Cum poate inovarea să crească competitivitatea României?” la sediul primăiei și va participa la conferința publică "Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun" / "Europe at a Crossroads - Security, Prosperity, and Our Common Future".

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Am luat 400 de milioane de euro! Mulțumesc, la revedere!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe...
ninsoare pe camp
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaură uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de...
ponta
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Muncii despre asiaticii care lucrează în România
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în calcul mai multe scenarii de fraudare a votului
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan vrea „anchetă de urgență” la spitalul din Iași, unde șase copii au murit infectați cu o bacterie
ID114945_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ștefan Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare într-un dosar plecat de la un denunț al lui Nicușor Dan
nicusor dan
Ce spune Nicușor Dan despre o alianță PSD-AUR și despre sondajul care dă partidul lui Simion la 40%: „Așa interpretez eu”
Ciocan judecător
Nicușor Dan: „Magistrații sunt mult mai uzați decât cei din alte meserii”. Ce spune despre reforma pensiilor speciale
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Când vom afla despre nunta președintelui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru. „Gândim absolut la fel”
Partenerii noștri
Pe Roz
Are un trai de prințesă, dar rămâne ancorată în realitate. Cum arată viața lui Carys, fiica lui Catherine...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului...
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport...
Digi FM
Cătălin Botezatu, dur la adresa colegilor de breaslă: "În afară de 10-15 designeri adevărați, restul sunt...
Digi Sport
Turcii s-au convins de Ianis Hagi, după cele 25 de minute jucate de român în Alanyaspor - Galatasaray
Pro FM
Gloria Estefan dezvăluie secretul căsniciei sale de 47 de ani cu Emilio: "E un tip foarte amuzant, foarte...
Film Now
Matthew McConaughey dezvăluie motivul real pentru care a renunțat la rolurile din comediile romantice: „Eram...
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Cum arată azi, la 83 de ani, singurul soț al lui Susan Sarandon. El s-a mai căsătorit de două ori după...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...