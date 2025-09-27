Președintele Nicușor Dan participă la înmormântara cardinalului Lucian Mureșan

Șeful statului va participa luni, 29 septembrie, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, potrivit Administrației Prezidențiale. Ceremonia va avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră "Preasfânta Treime" din municipiul Blaj.

Preafericitul cardinal Lucian Mureșan a încetat din viată pe 25 septembrie, ocazie cu care președintele a transmis un mesaj de condoleanțe.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale", a afirmat preşedintele. De asemenea, acesta a precizat că mintirea Cardinalului Lucian "rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate".

Vizită la Timișoara

Nicușor Dan va efectua o vizită oficială și în județul Timiș, acolo unde va susține un discurs în cadrul sesiunii de deschidere a ediției inaugurale a "Timișoara Cities Summit 2025 privind extinderea Uniunii Europene".

De asemenea, șeful statului va depune o coroană de flori la Monumentul "Crucificare" din Piața Victoriei din Timișoara și va vizita Societatea Timișoara. Ulterior, acesta va vizita și Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Gheorghe"din Timișoara, compania The Fourge, compania RAYSCAPE, expoziția "Dan Perjovschi/ România - O retrospectivă 1985-2025" și Catedrala Mitropolitană.

Spre seară, președintele va participa la o masă otundă cu reprezentanții mediului de afaceri cu tema "Cum poate inovarea să crească competitivitatea României?” la sediul primăiei și va participa la conferința publică "Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun" / "Europe at a Crossroads - Security, Prosperity, and Our Common Future".

Editor : Andreea Rubica