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Video Președintele susține tăierea altor cheltuieli pentru finanțarea programului „Masă Caldă” în școli. Ce spune despre bursele sociale

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Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că programul Masă Caldă a adus beneficii în şcoală şi crede că, dacă s-a văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri, astfel încât să facem un program naţional coerent. Președintele a comentat și măsura tăierii burselor sociale pentru elevi pe timpul vacanței, despre care a spus că s-a renunțat deocamdată la a fi implementată.

Şeful statului s-a referit, luni, la şcoala din Curcani, județul Călărași, unde a mers la începutul anului şcolar, despre fenomenul mamelor minore. „Dacă vorbim de mame minore, să sădim încă de la vârste fragede faptul că a avea un parcurs şcolar cât mai lung asta te ajută în viaţa ta adultă. Asta este un lucru. În al doilea rând şi aici o chestiune de structură şi financiară ce găseşte copilul când vine la şcoală”, a arătat preşedintele.

Nicuşor Dan a precizat că a văzut că programul Masă Caldă a adus beneficii în şcoală.

„Eu cred că, dacă am văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri, astfel încât să facem un program naţional coerent Masă Caldă”, a subiniat el.

Preşedintele a mai spus că ce face profesorul în mod individual pentru a trage copilul la şcoală este foarte important.

„Dacă vrem să facem asta la nivel global, întrebarea este cum stimulăm profesorul să o facă”, a completat Nicuşor Dan.

Cu aceeași ocazie, președintele a spus despre tăierea burselor sociale ale elevilor, că pentru moment s-a renunţat la iniţiativă, el menţionând că tot timpul e dificil să iei o decizie, când ai de împărţit nişte bani care, dacă ar fi cu 20-30% mai mult, ai avea ce să faci cu ei.

„Pentru moment s-a renunţat la iniţiativă. Tot timpul e dificil să iei o decizie când ai de împărţit nişte bani care, dacă ar fi cu 20-30% mai mult, ai avea ce să faci cu ei.

Preşedintele a fost întrebat şi despre măsurile care trebuie luate, în condiţiile în care nivelul de trai şi de învăţământ este la pământ în judeţul Călăraşi, deşi judeţul este la doar 100 de km de Bucureşti. 

„Noi trebuie să stimulăm investiţiile, să fim deschişi faţă de investiţii străine să avem un mediu economic concurenţial şi aici sunt multe de spus. În ceea ce priveşte educaţia, cum am spus la început, în linii mari, problema cea mai mare este adaptarea finanţării pentru sistemul de educaţie”, a afirmat Nicuşor Dan. 

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Editor : B.E.

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