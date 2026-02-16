Live TV

Prevenție, sterilizare și microcipare: ANSVSA pregătește o strategie națională pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Data actualizării: Data publicării:
Stray baby dogs
Foto Profimedia

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat lansarea unui dialog național pentru elaborarea unei strategii integrate și coerente privind gestionarea câinilor fără stăpân, în contextul situațiilor semnalate recent în spațiul public.

Instituția subliniază că soluțiile sustenabile nu pot fi izolate sau exclusiv reactive, ci trebuie construite printr-un efort coordonat, la nivel național, cu implicarea autorităților locale, a specialiștilor din domeniul sanitar-veterinar și a societății civile.

„Gestionarea câinilor fără stăpân trebuie susținută printr-o strategie națională integrată, coerentă și aplicabilă. Aceasta trebuie construită împreună cu autoritățile locale, specialiștii din domeniul sanitar-veterinar și societatea civilă. Demersul de consultare pe care îl lansăm urmărește să identifice soluții durabile, cu accent pe prevenție, sterilizare, responsabilizarea deținătorilor și mecanisme clare de monitorizare și control, în deplin respect față de bunăstarea animalelor”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, potrivit unnui comunicat de presă al instituției.

În perioada următoare, ANSVSA va organiza întâlniri de lucru cu organizații și asociații de protecție a animalelor, reprezentanți ai administrației publice locale, Colegiul Medicilor Veterinari din România și specialiști în sănătate publică, pentru a contura o strategie națională axată pe prevenție și sterilizare sistematică, responsabilizarea deținătorilor, identificare și microcipare corectă, educație și conștientizare publică, precum și pe mecanisme clare de monitorizare și control.

La nivel național, direcțiile sanitar-veterinare județene, în colaborare cu Birourile pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției, vor intensifica verificările privind capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân, precum și respectarea obligațiilor legale privind identificarea, înregistrarea și trasabilitatea animalelor, mai spune sursa citată.

Totodată, ANSVSA va continua să promoveze transparența activităților din adăposturi prin intermediul platformei www.registru-caini.ro
și va informa periodic publicul cu privire la evoluția demersului și la rezultatele măsurilor implementate.

Instituția subliniază că suspendarea sau interzicerea activității unui adăpost echivalează cu imposibilitatea continuării activităților de capturare, transport și adăpostire a câinilor fără stăpân.

Editor : Ana Petrescu

