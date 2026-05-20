Prima de activare 2026: Cine poate primi 1.000 de lei de la stat și ce condiții trebuie îndeplinite

Prima de activare 2026. Foto Profi Media
Ce este prima de activare și cine o poate primi Cine nu poate beneficia de acest sprijin Documentele necesare pentru acordarea primei de activare

Persoanele aflate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile și care nu beneficiază de indemnizație de șomaj pot primi un sprijin financiar de 1.000 de lei dacă se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni. Suma, acordată sub forma primei de activare, are rolul de a încuraja reintegrarea pe piața muncii și se plătește în două tranșe egale.

Pentru a beneficia de acest ajutor, solicitanții trebuie să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de lege și să depună documentele necesare în termen de 30 de zile de la încadrarea în muncă.

Ce este prima de activare și cine o poate primi

Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni, după data înregistrării în evidențele agenției, pot beneficia de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei, neimpozabilă.

Ajutorul financiar este acordat în două tranșe egale:

  • 50% din sumă, la data angajării;
  • 50% din sumă, după împlinirea a trei luni de la angajare.

Beneficiarii își păstrează dreptul la această primă și în situația în care raportul de muncă sau de serviciu încetează la primul angajator în primele trei luni de la încadrare, cu condiția să se angajeze la un alt angajator în termen de 30 de zile și în aceleași condiții.

  • Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție și nici cu prima de instalare.

Condițiile care trebuie îndeplinite

Pentru acordarea primei de activare, persoana solicitantă trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

  • să fie înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile și să nu beneficieze de indemnizație de șomaj;
  • să se fi angajat cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni;
  • să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu același angajator în cele 12 luni anterioare angajării;
  • să nu fi beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni.

Cine nu poate beneficia de acest sprijin

Nu au dreptul la prima de activare:

a) persoanele care se încadrează în muncă pe perioadă determinată de cel mult trei luni și cărora, ulterior angajării, li se modifică durata contractului într-o perioadă determinată mai mare de trei luni sau într-o perioadă nedeterminată;

b) persoanele care se angajează pentru o perioadă mai mare de trei luni în termen de 30 de zile de la încetarea plății indemnizației de șomaj, potrivit art. 44 lit. l) din Legea nr. 76/2002.

Documentele necesare pentru acordarea primei de activare

Pentru obținerea acestui beneficiu, persoanele interesate trebuie să depună, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă sau la agenția municipiului București, unde sunt înregistrate în evidență, în cel mult 30 de zile de la data angajării, următoarele documente:

  • Cerere;
  • Copie a actului în baza căruia persoana a fost încadrată în muncă sau dovada emisă de angajator;
  • Angajament;
  • Declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că, în cele 12 luni anterioare angajării, nu au existat raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
  • Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că nu a beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni anterioare angajării.

Cum pot fi depuse documentele

Documentele necesare pot fi transmise prin una dintre următoarele modalități:

  • Personal, la sediul agenției;
  • Prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
  • Prin fax/ prin e-mail. (Sursa: ANOFM)

