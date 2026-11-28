Finalul lunii noiembrie a adus iarna în mai multe județe din România. Ninge în București și în alte zone ale țării, iar Capitala și mai multe județe din sud-est se confruntă cu ninsori viscolite și vânt puternic. În București, mai mulți copaci au fost doborâți de rafalele de vânt, unii au căzut pe carosabil, iar alții peste mașini.

Rafalele puternice de vânt au provocat pagube în mai multe zone din București. Mai mulți copaci au căzut peste mașini sau pe carosabil, iar alte elemente, precum panouri publicitare și componente ale rețelei electrice, au fost afectate. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea acestora și pentru restabilirea siguranței în zonele afectate.

„Până la ora 12:00 au fost 18 copaci îndepartăți care au căzut pe carosabil sau pe autoturisme. De asemenea, panouri publicitare, stâlpi de electricitate, conductoare de electricitate și alte elemente de construcție care s-au desprins din cauza rafalelor de vânt. Intervenții similare au fost înregistrate și în județul Ilfov, 7 mai exact. În momentul de față acționam pentru îndepărtarea copacilor căzuți în București, intervenții în desfășurare fiind pe bld. Barbu Văcărescu, unde un copac blocheaza traficul rutier pe un sens și a avariat și firele de electricitate ale mijloacelor de transport în comun. (... ) Mai sunt și alte străzi în care acționăm acum. (....) Nu este un sector anume unde sunt mai multe cazuri, sunt distribuite uniform și acționăm pentru îndepărtarea acestora. Nu sunt persoane rănite ca urmare a evenimentelor de până acum", a transmis Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.

Printre zonele în care pompierii acționau se numărau strada Mărgelelor, unde un copac a căzut peste o mașină, Drumul Între Tarlale și intersecția bulevardului Barbu Văcărescu cu strada Ramuri Tei, unde arbori au căzut pe carosabil, dar și Aleea Blăjel, unde un autoturism a fost avariat.

Un alt incident a fost semnalat de Primăria Municipiului București, într-o postare pe Facebook. Un stâlp cu semafor și indicator rutier de pe strada Fabrica de Glucoză era înclinat și risca să cadă peste mașinile aflate în trafic. Potrivit Primăriei, echipele Administrației Străzilor au intervenit pentru remedierea problemei.

„Stătea înclinat și exista riscul să se prăbușească peste mașinile aflate în trafic. Vântul bate în rafale! Vorbim despre un stâlp cu semafor și indicator de pe strada Fabrica de Glucoză. Colegii din teren au anunțat, cei de la Poliția Locală a Municipiului București au venit rapid să-l semnalizeze. Într-o jumătate de oră, echipa de la Administrația Străzilor București remedia problema. Lucrăm #împreună! #PentruBucuresti Dacă observați diverse situații ce ar pune în pericol siguranța publică, anunțați la dispeceratul PMB, la numărul 031/9898. Până mâine dimineață, Bucureștiul se află sub avertizarea de #codgalben de ninsori și vânt", arată Primăria, într-o postare pe Facebook.

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Recomandările ISU

ISU București-Ilfov le recomandă cetățenilor să evite apropierea de copaci, stâlpi și panouri publicitare, care pot fi doborâte de rafalele de vânt, și să se informeze înainte de a pleca la drum.

„Prilej să le transmit din nou recomandări cetățenilor să evite trecerea prin apropierea stâlpilor, copacilor, panourilor publicitare și în general al construcțiilor care pot fi ușor dislocate din cauza rafalelor de vânt. Iar pentru cei care vor să plece cu autoturismele să se informeze din timp dacă traseul pe care urmează să îl parcurgă poate să devină periculos din cauza vântului sau rafalelor de vânt", a mai adăugat purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.

Editor : Andreea Rubica