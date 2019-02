Prima reacție a falsului chirurg: Sunt medic, statul român mi-a echivalat diplomele

Falsul chirurg Matthew Mode, pe numele real Matteo Politi, a declarat la Xtra Night Show de la Antena 1, că nu este un fals medic, că nu fuge - dar nu vrea să spună unde e - şi că are tot dreptul de a profesa în România pentru că i-au fost recunoscute şi echivalate diplomele, în acest scop apelând la servicile unui avocat, identificat doar prin prenumele "Laura". Cu privire la diploma în medicină obţinută de acesta la Universitatea din Priştina, şefa DSP a declarat pentru Libertatea că nu a înţeles nimic din ea şi că nu înţelege cum un funcţionar a putut da un aviz în baza acestui document, potrivit News.ro.

„Când am venit în România, nu ştiam cum funcţionează sistemul, am folosit un avocat căruia i-am dat toate documentele. Avocata (n.r. - identificată ca Laura) s-a ocupat de tot şi la final mi-a zis că am dreptul de a profesa în România”, a afirmat el.

În legătură cu profesia de medic, Politi a spus: „Din momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul în care statul român mi-a echivalat diplomele, mă numesc medic".

El a susţinut că va aduce dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale şi că nu fuge.

„Nu fug, dar prefer să nu vă spun unde sunt. Nu sunt un fals medic, nu-mi place să mă numiţi aşa", a declarat bărbatul.

Conform Libertatea, în dosarul depus de avocată, Matteo Politi apare indicat, în limba sârbă, drept absolvent al Facultăţii de Medicină din Kosovo, scrisă în limba sârbă, deşi în privincie este folosită limba albaneză, explicaţia fiind că facultatea a rămas sub administraţie sârbă şi se numeşte University of Priştina, chiar dacă sediul ei nu mai e în Priştina, actuala capitală a Republicii Kosovo. El ar fi studiat la Priştina în perioada 2007 - 2013.

Şefa DSP Bucureşti, Cristina Pelin, a declarat pentru Liberatea: "După ce a apărut în Libertatea, am controlat şi n-am înţeles nici noi nimic din diplomă, cum de funcţionarul a dat avizul!”.

Falsul medic a operat la clinici private din România, sub numele de Matthew Mode, fără a avea studii medicale, deşi conform CV-ului absolvise universităţi prestigioase, scrie Libertatea, care precizează că bărbatul, pe numele real Matteo Politi şi fost valet de parcare, nu avea nici avizul Colegiului Medicilor, care a sesizat Parchetul în acest caz. Ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a declarat marţi că ministerul nu i-a echivalat diplomele de studii falsului medic şi că acestuia i s-a permis în mod ilegal să opereze.

Politi a primit cod de parafă de la Biroul de Informatică şi Biostatistică Medicală în 23 martie 2018, funcţionarul care i l-a eliberat fiind mutat disciplinar până la finalizarea anchetei interne, a anunţat DSP, care preciza că vor fi verificate toate codurile de parafă eliberate în 2018.

