Prima reacție a lui Predoiu, după cazul lui Rareș Ion: „Sunt profund afectat. Combaterea traficului de droguri e o prioritate a MAI”

Cătălin Predoiu a avut o primă reacție după moartea lui Rareș Ion incidentul film filmat pe o platformă online. Ministrul Afacerilor Interne a precizat că este „profund afectat de drama tânărului de 20 de ani care și-a pierdut viața în urma unei supradoze” și a vorbit despre măsurile luate, în ultimii 2 ani, pentru combaterea traficului și consumului de droguri. El i-a spus lui George Simion, după ce liderului AUR i-a reproșat „tăcerea asurzitoare” și i-a cerut demisia, că nu îi va răspunde „pe aceeași lungime de undă”, chiar dacă intervenția sa a fost „presărată cu neadevăruri și accente politice nepotrivite”.

„Deși nu am vorbit public până acum despre această tragedie, sunt profund afectat de drama tânărului de 20 de ani care și-a pierdut viața în urma unei supradoze. Este un eveniment care ne răscolește și ne amintește cât de gravă și prezentă este amenințarea consumului de droguri, mai ales în rândul tinerilor. Totodată, am luat notă de intervenția domnului Simion, presărată cu neadevăruri și accente politice nepotrivite într-un moment de asemenea încărcătură emoțională. Nu îi voi răspunde pe aceeași lungime de undă, dar consider necesar să reafirm lucruri pe care le-am spus și demonstrat deja: combaterea traficului de droguri este o prioritate clară a Ministerului Afacerilor Interne, iar lupta este dusă cu fermitate și rezultate concrete”, a afirmat Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat de presă al MAI.

El a adăugat că, încă de la preluarea mandatului, a spus că este conștient de riscul reprezentat de consumul si traficul de droguri, în special în rândul tinerilor.

„Problematica drogurilor reprezintă o prioritate, nu numai în Romania, ci în întreaga lume. Așa cum știm, drogurile sunt peste tot, atât în viața reală cât și în mediul online, pot afecta pe oricine, oricând”, a mai precizat ministrul PNL.

Măsurile luate de MAI în ultimii doi ani

Cătălin Predoiu a reamintit și măsurile luate, în ultimii doi, în combaterea traficului și consumului de droguri.

Astfel, el a vorbit despre:

Suplimentarea cu peste 300 de funcții în structurile antidrog, dezvoltarea unor laboratoare specializate, creșterea numărului echipelor canine și am dotat forțele operative cu scannere mobile pentru detectarea drogurilor.

Intensificarea acțiunilore operative - 279 de grupuri infracționale au fost destructurate, cantități impresionante de droguri de mare risc au fost scoase din circuit – vorbim de peste 2.300 de kilograme de substanțe periculoase, milioane de comprimate, tone de precursori, de substanțe dopante și alte produse disimulate, toate având potențialul de a distruge vieți.

Consolidarea cooperării internaționale, pentru că fenomenul are o dimensiune globală și doar prin parteneriate putem fi eficienți.

Lansarea și susținerea Planului Național pentru Siguranță Școlară – un mecanism integrat care implică, alături de MAI, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și alte structuri. Zilnic, patrule de poliție și jandarmerie acționează în zonele unităților de învățământ preuniversitar pentru a descuraja orice fapte care pun în pericol societatea.

În anul 2024 au fost au organizate și desfășurate, în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ: 33.388 (+55,85% față de anul 2023) de acțiuni specifice, din care 3.331 pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe interzise.

„Aceste acțiuni confirmă direcția corectă. Dar știm cu toții că problema nu dispare de la o zi la alta. Traficul și consumul de droguri sunt provocări globale, iar răspunsul pe termen lung nu poate fi exclusiv polițienesc. Este nevoie de un parteneriat real între familie, școală, medici, psihologi și societate. MAI va continua să își facă datoria, dar succesul nostru colectiv depinde de implicarea tuturor”, a mai spus Predoiu, conform comunicatului de presă.

Președintele interimar al PNL a mai spus că i se pare esențial ca în fața unei tragedii ca a tânărului Rareș Ion „să dăm dovadă de decență, empatie și responsabilitate”.

„În fața unei asemenea tragedii, consider că este esențial să dăm dovadă de decență, empatie și responsabilitate. În astfel de momente, nu e vorba de confruntări politice, ci de conștientizarea gravității unui fenomen care afectează profund societatea și de nevoia unui efort susținut, concret, din partea tuturor”, a conchis ministrul de Interne.

George Simion, despre Cătălin Predoiu: Dacă ar fi avut măcar un dram de onoare, și-ar fi dat demisia demult

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale George Simion a scris, pe blogul său, că ministrul Cătălin Predoiu are o „tăcere asurzitoare” cu privire la cazul lui Rareș Ion și i-a spus că ar fi demisionat demult, dacă „ar fi avut măcar un dram de onoare”.

„Dacă ar fi avut măcar un dram de onoare, domnul Predoiu și-ar fi dat demisia de mult. Dar pentru că nu are, îl anunț eu de pe acum că zilele lui la conducerea ministerului de interne sunt numărate”, a precizat George Simion, pe blogul său.

„Trăim într-o țară în care copiii se sting în direct, sub ochii tuturor, și nimeni din cei care au puterea să intervină nu mișcă un deget. Ministerul de Interne tace. Poliția doarme. Iar familiile rămân cu golul, cu durerea și cu întrebarea: unde era statul? Și înainte de orice răspuns politic, permiteți-mi, ca om, ca părinte, nu ca politician, să spun un lucru: îmi cer iertare în fața tuturor mamelor și taților care și-au pierdut copiii în această luptă cu drogurile, cu nepăsarea, cu un stat care s-a ascuns exact când era mai mare nevoie de el”, spune Simion.

Liderul AUR a susținut că autoritățile sunt mai preocupate să dispună ștergerea unor postări cu tentă politică de pe rețelele sociale, în timp ce aceste platforme online sunt folosite de traficanții de droguri.

„Totul se petrece sub tăcerea asurzitoare a domnului Cătălin Predoiu, ministrul de interne. Omul care trebuia să apere vieți. Omul care trebuia să se lupte cu rețelele infracționale. Ce face în schimb? Coordonează poliția politică, nu lupta împotriva criminalității. Când jurnaliștii sunt reduși la tăcere, iar traficanții sunt liberi – nu mai avem un stat democratic!”, a adăugat el.

Astfel, poliția este absentă în cartierele în care tinerii sunt „prinși într-o capcană a dependenței”, dar își face apariția masiv la proteste pașnice, mai spune George Simion.

Editor : A.P.