Live TV

Primăria Bucureşti anunţă că voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap au fost plătite. Ciucu: E vorba de 4 milioane

Data publicării:
femeie insarcinata
Foto: Profimedia Images

Primăria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap, restante încă din toamnă. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că este vorba despre aproape 4 miliarde de lei.

”Voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Toate se achită în tranşe, pe măsură ce primim câte-o gură de oxigen de la Guvern”, au transmis, duminică seara, oficialii Primăriei Bucureşti, citați de News.ro.

Potrivit acestora, au existat restanţe încă din toamnă, acestea fiind plătite pe măsură de DGSMB dispune de bani.

"M-am ocupat personal ca să rezolv situaţia, astfel că am stabilit ca voucherele Materna să fie plătite la zi. Vorbim despre aproape 4 milioane de lei. Fiecare femeie însărcinată primeşte câte 2.000 de lei pentru teste morfolgice făcute în săptămâna 11 de sarcină, respectiv ultimul trimestru, indiferent de venitul pe care-l are", a anunţat primarul Ciprian Ciucu.

Oficialii Primăriei reclamă faptul că Guvernul Ciolacu a luat în ultimii doi ani 3,5 miliarde de lei din bugetul instituţiei, astfel că instituţia s-a aflat în imposibilitatea de a plăti voucherele Materna şi alte stimulente.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu sustine un discurs
1
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Traian Băsescu pe strada
5
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic”...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
semafor pe culoarea verde
Plan ambițios pentru traficul din Capitală. Primăria vrea semafoare cu Inteligență Artificială
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei
Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică adoptată recent. Cathy a devenit noua „colegă” a edilului
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. STB
„Vorba lungă, sărăcia Bucureștiului”. Ciucu: Peste 95% dintre autobuzele Otokar indisponibile vor fi repuse pe traseu în două luni
ciprian ciucu
Primarul general, vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca. Ciprian Ciucu: Lucrurile nu arată deloc bine, condiţiile sunt execrabile
primaria capitalei
Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan merge în SUA pentru Consiliul Păcii convocat de Trump...
rachetă nucleară
Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară...
marco rubio profimedia
Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”...
retele sociale tineri copii baieti telefon tiktok retele sociale
Un consilier prezidențial vrea interzicerea rețelelor sociale pentru...
Ultimele știri
Ţările din Consiliul pentru Pace vor aloca peste 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Donald Trump
Ucraina spune că a distrus jumătate din sistemele cheie de apărare aeriană Panțir ale Rusiei. La cât se ridică pagubele, doar în 2025
Record de medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă: „Regele Klaebo” a devenit cel mai titrat sportiv din toate timpurile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Fanatik.ro
Mamadou Thiam nu este în lot pentru Universitatea Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu atacantul campioanei...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de...
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce greșeală a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online