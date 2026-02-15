Primăria Bucureşti anunţă că voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap au fost plătite. Ciucu: E vorba de 4 milioane

Primăria Bucureşti anunţă, duminică seară, că s-au achitat inetgral sumele restante pentru voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap, restante încă din toamnă. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că este vorba despre aproape 4 miliarde de lei.



”Voucherele Materna şi stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Toate se achită în tranşe, pe măsură ce primim câte-o gură de oxigen de la Guvern”, au transmis, duminică seara, oficialii Primăriei Bucureşti, citați de News.ro.

Potrivit acestora, au existat restanţe încă din toamnă, acestea fiind plătite pe măsură de DGSMB dispune de bani.

"M-am ocupat personal ca să rezolv situaţia, astfel că am stabilit ca voucherele Materna să fie plătite la zi. Vorbim despre aproape 4 milioane de lei. Fiecare femeie însărcinată primeşte câte 2.000 de lei pentru teste morfolgice făcute în săptămâna 11 de sarcină, respectiv ultimul trimestru, indiferent de venitul pe care-l are", a anunţat primarul Ciprian Ciucu.

Oficialii Primăriei reclamă faptul că Guvernul Ciolacu a luat în ultimii doi ani 3,5 miliarde de lei din bugetul instituţiei, astfel că instituţia s-a aflat în imposibilitatea de a plăti voucherele Materna şi alte stimulente.

