Primăria Bucureștiului are conturile blocate și nu poate face investiții, din cauza litigiului cu omul de afaceri Costică Constanda

Primăria Municipiului București (PMB) are conturile blocate pentru investiții, în litigiul cu omul de afaceri Costică Constanda, precizează primarul Nicușor Dan. Acesta spune că suma totală de plată pe care Primăria i-o datorează omului de afaceri ca urmare a unei sentințe judecătorești este de 120 de milioane de euro. Nicușor Dan plănuiește să o plătească în rate lunare.

„Este o negociere în curs, de când am venit în Primărie. A existat mai întâi o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de Curtea de Apel în anul 2019 și recursul respins la Înalta Curte în anul 2020.

Prin această hotărâre judecătorească, PMB a fost obligată să plătească 75 de milioane de euro, plus dobânzi penalizatoare, sau penalități de întârziere începând cu anul 2010, și au mai fost 2 litigii pentru că instanța respectivă a pus cuvântul «dobânzi penalizatoare» fără să precizeze cuantumul acestora și au mai fost 2 litigii care s-au terminat în aprilie 2022. În cele două litigii, instanțele au decis cum se calculează dobânzile penalizatoare. Acesta este elementul de noutate în această discuție care are loc de un an și jumătate”, spune Nicușor Dan, conform Mediafax.

El afirmă că intenția PMB este de a plăti, pentru că este o obligație legală.

„Însă nu putem plăti deodată 120 de milioane de euro. Fără să intru în detaliile negocierilor pe care le avem, propunerea noastră este de a plăti eșalonat rate lunare.

Blocarea conturilor pentru investiții ale PMB nu ajută pe nimeni: nici noi nu putem să plătim investiții în perioada în care avem conturile blocate pentru investiții și nimeni nu cred că o să-și închipuie că o să putem să scoatem 120 de milioane de euro ca să plătim.

Este blocată suma principală – care înseamnă 75 de milioane de euro – și dobânda penalizatoare până în anul 2020, când a început acel proces despre care v-am spus că s-a terminat în aprilie 2020, deci vorbim undeva de ordinul a 120 de milioane de euro”, adaugă primarul general al Capitalei.

Edilul spune că vor continua „lunga discuție cu familia Constanda”.

„Conform legii, în momentul în care ai conturile blocate, vă aduc aminte că noi le-am avut până prin luna mai 2021, în acest mandat, poți plăti cheltuielile curente: salarii, subvenții... Mai puțin investiții ...”, conchide Dan.

