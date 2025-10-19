Primăria Capitalei: 82 de locatari ai blocului din Rahova, cazați la hotelurile din Capitală

Peste 320 de persoane care locuiau în blocul în care s-a produs explozia din Sectorul 5 au fost consiliate, potrivit Primăriei Capitalei. De asemenea, 82 de persoane au fost cazate în șase hoteluri. Dintre acestea 8 sunt minori și 21 sunt persoane în vârstă. În total, sunt disponibile 440 de locuri de cazare pentru cei rămași fără locuință.

„Pe lângă cazare, echipele de intervenție și asistență socială au oferit: 233 de ședințe de consiliere psihologică, sprijin pentru 20 de familii în obținerea actelor și documentelor necesare, 342 de apeluri gestionate la linia de urgență, majoritatea pentru solicitarea de informații”, anunță Primăria Capitalei, într-o postare pe Facebook.

Instituția face apel la persoanele afectate sunt rugate să sune „în continuare la numerele 021.9524 și 021.314.23.15 pentru orice necesitate”.

Primăria Capitalei a alocat, într-o primă etapă, 2,9 milioane lei din fondul de urgență pentru: cazare temporară și plata chiriilor; hrană, produse de igienă și bunuri de strictă necesitate; consiliere psihologică pentru copii și familii; sprijin pentru reconstrucția locuințelor afectate.

Cei care au rămas fără locuință beneficiază de cazare temporară în unități hoteliere, pentru maximum 7 zile. Ulterior, aceștia vor fi relocați în locuințe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spații, pentru care vor primi sprijin financiar din partea instituției.

„Săptămâna viitoare va începe alocarea ajutorului financiar pentru fiecare membru de familie afectat de explozia din Rahova, în valoare de 1.500 lei, pentru fiecare persoană a cărei locuință a devenit inutilizabilă. Echipele Primăriei sunt în continuare în teren, asigură cazarea și distribuția de ajutoare și țin legătura zilnic cu persoanele afectate. Toate aceste acțiuni sunt coordonate unitar de Primăria Capitalei, cu sprijin logistic și social integrat”, se arată în comunicat.

Editor : A.R.