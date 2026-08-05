Primăria Capitalei anunță 25 de măsuri pentru reducerea consumului de energie. Ciucu: Nu vor afecta serviciile publice

Primăria Municipiului București a anunțat, miercuri, un pachet de 25 de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, care vor fi aplicate pe durata crizei energetice. Decizia vine după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, în contextul scăderii producției de energie electrică.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat luni o ședință cu reprezentanții celor mai mari consumatori de energie din subordinea Primăriei și a stabilit măsurile care vor intra în vigoare începând cu 5 august, potrivit comunicatului de presă al instituției.

„Primăria Municipiului București se alătură de azi, 5 august, efortului național comun de a reduce consumul de energie, pe toată perioada de criză”, se arată în comunicatul instituției.

Potrivit Primăriei Capitalei, STB, Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, Administrația Domeniului Public și toate instituțiile din subordinea PMB vor aplica măsuri pentru reducerea consumului de electricitate.

„Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut companiilor municipale, considerate mari consumatoare de energie, să vină fiecare cu un plan de soluții. Acestea nu vor afecta calitatea și buna funcționare a serviciilor publice pentru bucureșteni”, transmite instituția.

Totodată, edilul a dispus ca Poliția Locală a Municipiului București să îi notifice pe operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate să oprească alimentarea acestora în intervalul critic de consum.

Măsuri pentru STB, Termoenergetica și iluminatul public

Printre cele mai importante măsuri anunțate se numără suspendarea încărcării autobuzelor electrice ale STB între orele 19:30 și 23:00, reducerea activităților de mentenanță în intervalul de vârf și diminuarea iluminatului din depouri și hale pe timpul serii.

La Termoenergetica vor fi oprite pompele de ridicare a presiunii, va fi redusă funcționarea pompelor de recirculare și a echipamentelor de climatizare din sediile administrative, iar iluminatul neesențial va fi stins.

Compania Municipală Iluminat Public București va reduce cu aproximativ 30% fluxul luminos al corpurilor de iluminat LED integrate în sistemul de telegestiune.

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Panourile publicitare vor fi stinse în intervalul critic

Poliția Locală a Capitalei va notifica operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și iluminatul panourilor publicitare în intervalul 20:00-21:00, pe întreaga durată a lunii august.

La sediul Primăriei Capitalei va fi oprit iluminatul ornamental al clădirii și al curții interioare pe timpul nopții, va fi redus sistemul de răcire, iar încărcarea mașinilor electrice va fi evitată în intervalele de consum ridicat.

Restricții și pentru instituțiile de cultură

Măsurile vor fi aplicate și în instituțiile de cultură aflate în subordinea Primăriei Capitalei, inclusiv la ARCUB, Biblioteca Metropolitană, Muzeul Municipiului București, Opera Comică pentru Copii și teatrele bucureștene.

Acestea vor opri iluminatul interior și exterior pe timpul nopții, vor limita utilizarea aparatelor de aer condiționat în spațiile neutilizate, vor reduce consumul prin comasarea personalului în mai puține birouri și vor deconecta echipamentele IT și alte dispozitive electronice la finalul programului.

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, ca urmare a scăderii producției de energie electrică. Potrivit autorităților, intervalul critic de consum este între 20:00 și 23:00, însă Primăria Capitalei a anunțat că va aplica o parte dintre măsurile de reducere a consumului într-un interval mai extins.

Editor : Ana Petrescu