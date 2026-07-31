Lucrările de regenerare a Parcului Herăstrău au intrat în faza de execuție, după ce în luna iunie au început intervențiile pentru consolidarea malurilor lacului. Potrivit Primăriei Capitalei, până în prezent au fost realizați 2,5 kilometri de drum tehnologic și au fost montați 1.200 de metri pătrați de palplanșe, iar această etapă a proiectului ar urma să fie finalizată în toamna anului viitor.

În paralel, administrația pregătește următoarele faze ale regenerării, care includ inventarierea arborilor, reamenajarea aleilor și elaborarea unui plan de management pentru întregul parc, arată PMB, într-un comunicat de presă. Întregul proces este estimat să dureze aproximativ patru ani.

Lucrările au început în șase zone ale parcului

Prima etapă a proiectului a debutat în iunie 2026 și vizează punerea în siguranță a malurilor lacului. Șase puncte de lucru sunt deschise în prezent:

la limita cu Barajul Băneasa;

din Șoseaua București-Ploiești, în zona ADP București;

din Șoseaua Nordului, între pasajul CFR și Ecluza Herăstrău;

în zona Fântânii Miorița;

în zona Piața Presei;

din Bulevardul Aviatorilor.

Până acum au fost amenajați 2,5 kilometri de drum tehnologic și au fost montați 1.200 de metri pătrați de palplanșe. Lucrările la maluri vor continua până în toamna anului 2027.

„Parcul Herăstrău este cel mai important parc al Bucureștiului. Ne ocupăm de el, să-l punem la punct. Lucrările se vor face etapizat, iar datele din cercetare vor sta la baza temelor de proiectare pentru următoarele etape. Vom face un plan de management și investiții, e ca un manual de instrucțiuni pentru ADP și un plan de acțiune pe termen lung pentru PMB”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu, conform comunicatului.

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Lucrări în Parcul Herăstrău. Foto: Primăria Municipiului București

Urmează inventarierea arborilor și proiectarea noilor amenajări

După consolidarea malurilor, municipalitatea va începe evaluarea arborilor aflați în apropierea lacului. Aproximativ 1.600 de arbori vor fi inventariați și analizați pentru a se stabili care pot fi păstrați, care necesită intervenții și care trebuie înlocuiți.

„Ne pasă foarte mult de arborii de pe malul lacului. Strategia va fi să evaluăm fiecare copac în parte, iar soluțiile se vor aplica personalizat”, a spus Ciprian Ciucu.

Inventarierea va fi realizată de Asociația Peisagiștilor din România (AsoP) București-Ilfov, folosind o aplicație digitală de tip TreePlotter. Pentru fiecare arbore vor fi înregistrate localizarea GIS, starea de sănătate și recomandările de intervenție, iar baza de date va fi publică și va constitui viitorul Registru Verde al Parcului Herăstrău.

„Inventarierea arborilor se va desfășura etapizat. Prima etapă vizează arborii situați pe malurile lacului Herăstrău, în zonele în care sunt planificate lucrările de punere în siguranță a malurilor (...). A doua etapă va cuprinde inventarierea arborilor din zona Herăstrău Vechi, iar ulterior procesul va fi extins treptat la arborii din restul Parcului Herăstrău”, a declarat Andreea Răducu-Lefter, președintele AsoP București-Ilfov, potrivit sursei menționate.

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În același timp vor începe și studiile pentru reconfigurarea aleilor și pentru amenajarea accesului către apă.

„Proiectul de punere în siguranță a malurilor nu este unul de amenajare peisagistică. (...) Vom dezvolta niște teme de proiectare astfel încât să putem da drumul și la lucrările care să permită accesul către apă, să permită o mai bună configurare a aleilor din jurul parcului”, a explicat edilul.

Lucrări în Parcul Herăstrău. Foto: Primăria Municipiului București

Zona istorică va fi refăcută în etape

După finalizarea lucrărilor la maluri și pregătirea documentației tehnice, Primăria Capitalei intenționează să înceapă regenerarea zonei istorice a parcului, cuprinsă între Bulevardul Charles de Gaulle și Berăria H.

Planul prevede intervenții asupra mobilierului urban, locurilor de joacă, Teatrului de Vară și Grădinii Japoneze, fără modificarea configurației istorice a aleilor.

Ulterior vor fi amenajate zona de nord a parcului și terenul de aproximativ patru hectare aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, pentru care municipalitatea încearcă să obțină transferul.

„Practic, vom merge etapizat, pe Zona Istorică, de la Expo Flora la Berăria H, apoi zona cu Roaba de cultură, iar la final nordul parcului. (...) Avem discuții cu Guvernul pentru a demara procesul de reîntregire a parcului”, a declarat Ciprian Ciucu.

Lucrări în Parcul Herăstrău. Foto: Primăria Municipiului București

Aproape 10.000 de bucureșteni au spus ce își doresc în Herăstrău

În paralel cu lucrările, Primăria Capitalei și Fundația Comunitară București au realizat o consultare publică la care au participat aproape 10.000 de persoane.

43,8% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de starea actuală a parcului, iar scorul mediu de satisfacție a fost de 2,56 din 5.

Printre cele mai solicitate investiții se numără:

mai multe toalete publice permanente (85,5%);

plantarea mai multor copaci și vegetație pentru umbră (78,6%);

refacerea aleilor și pavajelor (77,9%);

îmbunătățirea calității apei lacului (71,2%);

cișmele funcționale (68,9%);

bănci și mobilier urban noi (61,6%);

o pistă dedicată alergării (58,5%);

acces mai bun la malul lacului (56,9%);

facilități pentru activități nautice (56,2%);

infrastructură separată pentru biciclete și trotinete (53,8%).

Finanțare privată pentru studiile necesare

Pentru accelerarea proiectului, Primăria Capitalei a încheiat un parteneriat cu Fundația Comunitară București și Asociația Peisagiștilor din România.

Fundația a asigurat deja o finanțare privată de 900.000 de euro, dintre care primii 90.000 de euro vor fi folosiți pentru studiile și expertizele tehnice aferente zonei pilot din Herăstrău Vechi. Organizația pregătește totodată o campanie prin care urmărește atragerea a până la 10 milioane de euro pentru etapele următoare ale regenerării.

„Dacă am sta după procedurile administrative, să facem fel de fel de achiziții, ar dura un an, poate mai mult. De aceea e foarte important rolul Fundației Comunitare București (...). În această formulă, am siguranța că putem asigura transparență și eficiență, să dăm drumul lucrărilor”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Potrivit calendarului prezentat de Primăria Capitalei, regenerarea completă a Parcului Herăstrău este estimată să fie finalizată în aproximativ patru ani.

Editor : Ana Petrescu