Primăria Capitalei cere sectoarelor să deszăpezească: Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Bucureștiului

Primăria Municipiului București cere intervenții urgente pentru deszăpezire în zona centrală a Capitalei și în Centrul Vechi, acuzând nereguli în mai multe sectoare. Municipalitatea avertizează că, dacă măsurile nu sunt aplicate „ca la carte”, vor urma sancțiuni pentru operatorii de salubritate.

„Zona centrală, Centrul Vechi, sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate. Astfel că Poliția Locală a Municipiului București le-a cerut operatorilor de salubritate din Sectoarele 1, 3 și 5 să trateze cu seriozitate deszăpezirea, să fie făcută ca la carte”, se arată într-o postare a Primăriei Municipiului București.

Astfel, municipalitatea a cerut celor trei sectoare să curețe prima bandă de circulație, pe toată lățimea benzii de circulație, până la bordură și să elibereze rigola; să curețe la trecerile de pietoni pe toată lățimea zebrei, nu să facă poteci; să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare; să elibereze trotuarele de omăt pe toată lățimea lor și să verifice ca scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă.

Primăria București precizează că toate măsurile trebuie aplicate și în interiorul cartierelor din sectoare. În caz contrar, municipalitatea anunță că operatorii vor fi sancționate.

„Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați. Până acum, s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 și 5”, se arată în postare.

Bucureștiul, îngropat în zăpadă după cel mai mare episod de iarnă

O situație simulară a fost și după primul episod mare de iarnă, de pe 18 ianuarie, când au curs și amenzile către primăriile de sector pentru că nu au deszăpezit la timp străzile.

La 48 de ore de la ninsoarea care a provocat haos în București, în Sectorul 5 atât străzile cât și trotuarele erau în continuare pline de zăpadă, dar și de gheață. Primăriile au primit amenzi în valoarea de sute de mii de lei pentru faptul că nu au deszăpezit la timp trotuarele și străzile.

Valoarea amenzilor primite de primăriile de sector se ridică la aproape jumătate de milion de lei, după ce mai multe străzi nu au fost deszăpezite corespunzător.

Sectoarele au primit și amenzi: Sectorul 1: 60.000 lei, Sectorul 2: 55.000 lei, Sectorul 3: 95.000 lei, Sectorul 4: 95.000 lei, Sectorul 5: 65.000 lei și Sectorul 6: 55.000 lei, potrivit Poliției Locale a Municipiului București.

