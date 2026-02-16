Live TV

Video Primăria Capitalei începe o campanie antidrog în București

Data publicării:
pliculet cu droguri
Foto: Shutterstock

Primăria Municipiului Bucureşti a dat startul, luni, unei campanii de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri. Campania se va desfăşura în mijloacele de transport în comun, în presă şi pe reţelele de socializare, prin intermediul unui clip video, dar şi la sediul Dalles, unde se va juca piesa de teatru „În ceaţă”.

Reprezentanţii Municipalităţii au scris, luni, pe Facebook, că această campanie, iniţiată de Centrul Metropolitan de Educaţie şi Cultură Ioan I. Dalles, se va desfăşura pe tot parcursul acestui an.

Pe ecranele din mijloacele de transport în comun - Societatea de Transport Bucureşti şi Metrorex - în presă şi pe reţelele de socializare, oamenii vor vedea un clip video referitor la viaţa la răscruce a unui adolescent pus în faţa unei alegeri: drogurile sau viaţa.

Tot în cadrul campaniei, de săptămâna viitoare, la sediul Dalles se va juca piesa de teatru „În ceaţă”, la care vor participa gratuit elevi din zeci de şcoli şi licee. Spectacolul va fi urmat de o sesiune de discuţii, cu întrebări şi răspunsuri, între adolescenţi, poliţişti, psihologi şi specialişti ai instituţiilor partenere.

Primăriei Capitalei i s-au alăturat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Societatea de Transport Bucureşti, Metrorex, dar şi persoane publice, potrivit Agerpres.

Carmen Tănase, Alina Sorescu, Simona Pătruleasa, Ozana Barabancea, Mihai Petre, Romaniţa Iovan, Monica Anghel, Tily Niculae, Diana Bişinicu, Eugenia Şerban, Răzvan Fodor şi Mirela Vescan sunt doar câteva dintre vedetele care vor vorbi, în acest an, despre pericolul consumului de droguri.

