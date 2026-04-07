Primăria Capitalei pregătește un nou regulament pentru terasele din centrul orașului

Primăria Capitalei a anunțat, marți, că lucrează la un nou regulament pentru terasele din centrul orașului, care va include norme, clarificări și condiții de funcționare, menite să le facă atractive și în același timp conforme cu legislația.

„Punem ordine în terasele din centrul Capitalei! Să fie civilizate, curate, decente, ca afară! Să respecte clienții, dar și pietonii, să fie atractive, dar în acord cu legislația. Am început deja să lucrăm la un regulament actualizat, care să includă norme, clarificări și condiții de funcționare”, a transmis municipalitatea pe Facebook.

Primarul general Ciprian Ciucu a convocat, marți, o dezbatere cu reprezentanții industriei ospitalității, pentru a le prezenta viziunea administrației și a colecta feedback. „Vrem să aflăm ce probleme întâmpinați și ce sugestii aveți, pentru ca activitatea comercială să fie legală, predictibilă și civilizată. Sunteți importanți pentru acest oraș și vrem să fiți parteneri în această discuție, ca împreună să facem orașul să arate decent”, le-a spus Ciucu participanților.

La întâlnire au participat angajați ai Direcției de Urbanism și ai Poliției Locale, iar discuțiile au vizat optimizarea emiterii avizelor de amplasament, funcționarea teraselor pe tot parcursul anului, ocuparea trotuarelor și distanța față de carosabil, printre alte aspecte.

Edilul general a anunțat că după finalizarea regulamentului pentru terase va urma unul pentru fațade și semnalistică comercială, pentru a uniformiza dimensiunile și proporțiile și a face centrul orașului mai prietenos pentru pietoni.

„Îmi doresc o viață economică și culturală efervescentă, cu terase, cafenele, restaurante, în armonie cu librăriile și zona culturală. Vor urma proiecte de regenerare urbană, primul fiind Brezoianu, urmat de Magheru, Lahovari și Amzei. În acești doi ani ne concentrăm pe reparații, ordine și curățenie, apoi pe regenerarea zonei centrale”, a precizat Ciucu.

În perioada următoare, comercianții vor putea trimite propuneri și sugestii pe adresa de e-mail a Direcției de Urbanism, urmând ca regulamentul final să fie pus în transparență publică. Tot marți, primarul i-a primit la discuții și pe reprezentanții Organizației HORA, principalul for al industriei ospitalității din România.

