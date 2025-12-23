Live TV

Primăria Capitalei va consolida șase clădiri istorice cu risc seismic. Printre ele este și Muzeul „Gheorghe Tăttărescu”

Data publicării:
consolidare cladiri istorice
Foto: Ciprian Ciucu Facebook

Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu a anunţat că a semnat, marți dimineață, o finanţare de 29,73 milioane de euro (echivalentul a 148,65 milioane de lei), de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea lucrărilor de consolidare a şase clădiri.

Este vorba despre clădirea Muzeului „Gheorghe Tăttărescu” şi de cinci blocuri în care locuiesc 184 de familii, după cum a precizat el pe pagina sa de Facebook.

„Sunt clădiri din perioada interbelică, unele monument istoric, altele aflate în zone protejate. Consolidarea clădirilor cu risc seismic nu este nici simplă, nici ieftină. Spre exemplu, valoarea lucrărilor celor şase clădiri este de 229,5 milioane lei. 40% din suma totală vin din PNRR, 60% plăteşte PMB, din acest împrumut obţinut azi. Vom recupera jumătate din sumă (adică 30% din valoarea totală a lucrărilor) de la proprietari, în următorii 10 - 15 ani”, a scris Ciprian Ciucu, marți pe Facebook.

Primarul general a precizat că în Bucureşti 411 imobile sunt încadrate în clasa I de risc seismic şi alte 486 sunt încadrate la risc seismic II.

„Cu toate acestea, în ultimii 30 de ani, s-au consolidat, din fonduri publice, doar 35 de clădiri. În prezent, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din cadrul PMB, are în lucru 14 imobile: cele şase, pentru care asigurăm cofinanţarea de azi; alte şase clădiri sunt în lucru cu bani de la bugetul local; două prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (PNCCRS). Urmează să intre în consolidare încă cinci imobile cu risc seismic. Acum suntem în curs de relocare a proprietarilor şi semnare a contractelor de execuţie”, a mai scris el.

Ciucu a adăugat că lucrările durează, în general, doi ani, „timp în care proprietarii sunt fie relocaţi în locuinţe de necesitate ale PMB, fie le asigurăm chiria unei locuinţe”. 

