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Primăria Capitalei va cumpăra 100 de troleibuze și zeci de tramvaie noi cu fonduri europene

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Foto: Primăria Municipiului București Facebook
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Vizite în depourile STB și cerințe tehnice Proiecte de infrastructură asociate

Primăria Capitalei a anunțat că va cumpăra, cu fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, prin Programul Regional București–Ilfov 2021–2027, în cadrul unui amplu proces de modernizare a transportului public.

„Continuăm modernizarea transportului public din #București! Vom achiziționa, cu fonduri europene, 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027”, a transmis PMB, duminică într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, în pregătirea acestor investiții au fost organizate în ultimele zile întâlniri tehnice cu potențiali furnizori de vehicule, interesați de viitoarele licitații.

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„Întâlnirile au avut loc după încheierea perioadei de consultare de piață a caietelor de sarcini, perioadă în care companiile interesate au transmis observații, recomandări și solicitări de clarificare. Ne dorim să lansăm licitațiile cât mai curând și să atragem cât mai multe oferte. De aceea, analizăm toate propunerile primite și clarificăm din timp aspectele tehnice, astfel încât procedurile să se desfășoare mai rapid și mai eficient”, arată Primăria Municipiului București.

La discuții au participat companii din domeniu precum Anadolu, Solaris, BMC și Automatica Mobility, pentru troleibuze, respectiv Astra, Bozankaya, Škoda și Pesa, pentru tramvaie.

Vizite în depourile STB și cerințe tehnice

PMB precizează că furnizorii au posibilitatea de a vizita depourile STB pentru a înțelege mai bine infrastructura și cerințele operaționale.

„Acest lucru le permite să înțeleagă mai bine cerințele proiectelor și să pregătească oferte cât mai competitive”, mai transmite instituția.

Noile vehicule vor fi dotate cu facilități moderne, destinate creșterii confortului și siguranței călătorilor.

„Noile vehicule vor fi moderne, accesibile și mai confortabile pentru călători. Acestea vor avea: aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless, prize USB, sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere”, arată Primăria Capitalei.

Proiecte de infrastructură asociate

Cele 79 de tramvaie fac parte din proiecte mai ample, care includ modernizarea a aproximativ 50 km de linii de tramvai și extinderea liniei din Prelungirea Ghencea.

„Investițiile fac parte din planul nostru de a avea un transport public mai modern, mai puțin poluant și mai atractiv pentru dumneavoastră”, transmite Primăria Municipiului București.

Editor : Ana Petrescu

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