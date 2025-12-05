Live TV

Primăria Capitalei va începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova care a explodat

Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă să înceapă „rapid şi fără birocraţie”, pe cheltuiala Primăriei. 

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a anunţat, vineri, primarul general interimar al Capitalei.  

Stelian Bujduveanu a precizat că, de aceea, se intervine „rapid şi profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile şi a deschide calea către soluţiile pe care le merită”. 

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai transmis Bujduveanu. 

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt atunci alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici. 

Ulterior, a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit. 

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, preciza un reprezentant al Poliţiei Române. 

Pe 17 octombrie s-a deschis dosar penal cu privire la explozia devastatoare din blocul cu 8 etaje. Dosarul, înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a fost preluat la acea dată de procurorii de la Curtea de Apel Bucureşti, anchetatorii desfăşurând investigaţii in rem pentru distrugere din culpă. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
2
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Arrow 3 Germania
3
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
5
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sute de taximetriști adunati la un protest în Piața Constituției din București
Declarație scandaloasă a unei directoare din PMB: „M-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”. Cum explică reacția
primaria capitalei
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot
Carte de identitate provizorie pentru alegerile locale parțiale. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General
VERIFICARI SINTESTI GARDA DE MEDIU inq ganea (4)
Garda de Mediu a dat amenzi uriașe în București şi Ilfov pentru poluarea aerului. A fost sancționată și Primăria Capitalei
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Prim-ministrul Ilie Bolojan va susține, de la 15:00, o conferință de...
SUA dau un nou termen-limită Europei: să-şi asigure propria apărare...
Vladimir Putin - Narendra Modi
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără...
Ultimele știri
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Ultimele sondaje înaintea alegerilor din București. Cursă strânsă între principalii candidați. Cum arată rezultatele
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe autostrada A1. Traficul este blocat pe sensul spre București
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, acuzată de „ipocrizie” după ce tatăl ei a ajuns de urgență la spital: „L-a tratat ca pe un sac...
Cancan
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Fanatik.ro
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Harta Ciclonului Cassio: Cod roșu în Italia. Ce zone din România vor fi afectate de furtuni. Prognoza meteo...
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"STOP!" 7 cluburi din SuperLiga României au semnat petiția și i-au transmis-o lui Nicușor Dan
Pro FM
Ce avere are Andrea Bocelli. Suma uriașă câștigată de tenorul italian în 30 de ani de carieră
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, pozată într-un moment de tandrețe cu milionarul Peter Morton. E mai în...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Kim Kardashian era pe cale să sară pe geamul hotelului, după jaful din Paris, de teamă că atacatorii s-ar fi...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith, revoltați după procesul de 3 milioane $ intentat de un fost asociat: „Se...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă