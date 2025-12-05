Primăria Capitalei va începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova care a explodat

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă să înceapă „rapid şi fără birocraţie”, pe cheltuiala Primăriei.

„Punem în siguranţă blocul din Rahova şi redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie. Este un pas esenţial într-un moment greu. Ştiu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă şi trăiesc în incertitudine”, a anunţat, vineri, primarul general interimar al Capitalei.

Stelian Bujduveanu a precizat că, de aceea, se intervine „rapid şi profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile şi a deschide calea către soluţiile pe care le merită”.

„Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil şi cu prioritate absolută pentru siguranţa familiilor afectate”, a mai transmis Bujduveanu.

O puternică explozie s-a produs, în 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt atunci alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.

Ulterior, a fost permisă revenirea locatarilor în imobilele care sunt sigure pentru locuit.

„Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, preciza un reprezentant al Poliţiei Române.

Pe 17 octombrie s-a deschis dosar penal cu privire la explozia devastatoare din blocul cu 8 etaje. Dosarul, înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a fost preluat la acea dată de procurorii de la Curtea de Apel Bucureşti, anchetatorii desfăşurând investigaţii in rem pentru distrugere din culpă.

Editor : A.C.