Primăria Capitalei vrea să interzică circulația mașinilor de gunoi, aprovizionare și curierat în orele de vârf

Primăria Capitalei a pus, marți, în dezbatere publică un proiect de hotărâre care urmează să fie adoptat de către Consiliul General și care prevede ca mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat să nu poate circula între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, a anunțat Stelian Bujduveanu. Încălcarea regulii va fi amendată cu sume între 3.000 și 5.000 lei. „Traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor”, susține edilul general interimar.

„În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine. Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieții”, a scris Stelian Bujduveanu, marți pe Facebook.

El a mai spus că, „pentru a reda Bucureștiului un ritm mai bun” propune această „măsură clară, cu efecte imediate” și anume interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Proiectul pus în dezbatere publică pe site-ul PMB spune următoarele:

„Art.1. Se interzice circulația și staționarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităților de curierat și activităților specifice serviciilor de salubrizare, desfășurate pe raza Municipiului Bucureşti, în intervalele orare 07:00 - 10:00 şi 16:00-19:00”.

Există și excepții de la această regulă și anume ambulanțele, mașinile de pompieri, de poliție, ale jandarmeriei, poliția locală, mașinile de intervenție la avarii și cele ale MApN, MAI, SRI, SPP, STS, ANP, inclusiv Poşta militară.

„Art. 2. Se exceptează de la prevederile articolului 1 şi sunt permise în orice interval orar, fără a necesita derogare prealabilă, deplasările autovehiculelor care se încadrează în următoarele categorii:

a) Servicii de urgență și ordine publică: ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune;

b) Structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (MAPN, MAI, SRI, SPP, STS, ANP), inclusiv Poşta militară, în misiune;

c) Servicii de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii/urgenţe: operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă-canal, salubrizare stradală, telecomunicaţii) şi administratorul drumului (întreţinere/semnalizare), pe durata intervenţiei;

d) Deszăpezire, combaterea poleiului, degajări de carosabil, transportul materialelor antiderapante, utilaje speciale de iarnă;

e) Transportul de medicamente, produse sanguine, organe/țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unităţi medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora”, mai arată sursa citată.

Proiectul mai spune că „nerespectarea prevederilor articolului 1 constituie contravenție și se sanctionează cu amendă cuprinsă între 3.000-5.000 lei”.

„Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către Direcţia Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului Bucureşti, Direcțiile Generale ale Poliției Locale ale sectoarelor 1-6, precum și de către personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii.

Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, precum și instituțiile/persoanele menționate la articolul 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”, conchide proiecul de hotărâre propus de Stelian Bujduveanu.

