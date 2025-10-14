Live TV

Primăria Capitalei vrea să interzică circulația mașinilor de gunoi, aprovizionare și curierat în orele de vârf

Data actualizării: Data publicării:
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Trafic aglomerat în București. Foto: Getty Images

Primăria Capitalei a pus, marți, în dezbatere publică un proiect de hotărâre care urmează să fie adoptat de către Consiliul General și care prevede ca mașinile de gunoi, de aprovizionare  și de curierat să nu poate circula între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, a anunțat Stelian Bujduveanu. Încălcarea regulii va fi amendată cu sume între 3.000 și 5.000 lei. „Traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor”, susține edilul general interimar.

„În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine. Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieții”, a scris Stelian Bujduveanu, marți pe Facebook.

El a mai spus că, „pentru a reda Bucureștiului un ritm mai bun” propune această „măsură clară, cu efecte imediate” și anume interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

„Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor”, susține Bujuduveanu.

Proiectul pus în dezbatere publică pe site-ul PMB spune următoarele:

„Art.1. Se interzice circulația și staționarea autovehiculelor destinate aprovizionării cu marfă, activităților de curierat și activităților specifice serviciilor de salubrizare, desfășurate pe raza Municipiului Bucureşti, în intervalele orare 07:00 - 10:00 şi 16:00-19:00”.

Există și excepții de la această regulă și anume ambulanțele, mașinile de pompieri, de poliție, ale jandarmeriei, poliția locală, mașinile de intervenție la avarii și cele ale MApN, MAI, SRI, SPP, STS, ANP, inclusiv Poşta militară.

„Art. 2. Se exceptează de la prevederile articolului 1 şi sunt permise în orice interval orar, fără a necesita derogare prealabilă, deplasările autovehiculelor care se încadrează în următoarele categorii:

a) Servicii de urgență și ordine publică: ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune;

b) Structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (MAPN, MAI, SRI, SPP, STS, ANP), inclusiv Poşta militară, în misiune;

c) Servicii de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii/urgenţe: operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă-canal, salubrizare stradală, telecomunicaţii) şi administratorul drumului (întreţinere/semnalizare), pe durata intervenţiei;

d) Deszăpezire, combaterea poleiului, degajări de carosabil, transportul materialelor antiderapante, utilaje speciale de iarnă;

e) Transportul de medicamente, produse sanguine, organe/țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unităţi medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora”, mai arată sursa citată.

Proiectul mai spune că „nerespectarea prevederilor articolului 1 constituie contravenție și se sanctionează cu amendă cuprinsă între 3.000-5.000 lei”.

„Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către Direcţia Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului Bucureşti, Direcțiile Generale ale Poliției Locale ale sectoarelor 1-6, precum și de către personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii.

Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, precum și instituțiile/persoanele menționate la articolul 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”, conchide proiecul de hotărâre propus de Stelian Bujduveanu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
extrageri loto
4
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Screenshot 2025-10-13 232543
5
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
toamna meteo vreme frig
Un nou val de frig cuprinde România. ANM: Temperaturile vor scădea în...
Donald Trump
De ce diplomația lui Donald Trump în Gaza nu poate funcționa în...
barbat cu catuse la maini
Șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie și un copil pe...
Viktor Orban
Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne...
Ultimele știri
Trump a confirmat că îl va primi pe Zelenski vineri la Casa Albă
Ucraina poate învinge Rusia fără trupe străine, afirmă fostul președinte Petro Poroșenko
„A intrat frica în noi, în populație”. Porcul de Crăciun, rezervat încă din octombrie. Cu cât se vinde acum kilogramul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz în serviciu. Unii vor să conducă fără mandat”
Linia 5 de tramvai din Capitală va fi dată în folosiță în decembrie FOTO Facebook / Primăria București
Linia 5 de tramvai din București urmează să fie pusă în funcțiune din decembrie. Anunțul lui Stelian Bujduveanu
stelian bujduveanu BUCURESTI - SEDINTA PMB - PRIMAR INERIMAR - 23 MAI 2025
Mesajul lui Bujduveanu pentru colegii de Coaliție: Bucureștiul trebuie lăsat în pace să guverneze. Nu poți să favorizezi sectoarele
EDITIE SPECIALA CF 190925_88108
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: Sunt anumite restanțe din cauza subfinanțării
edlpromo 2 in fata ta bujduveanu_00122
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „După 10 ani de administrație cred că am acest drept”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
La 69 de ani, Victor Pițurcă a decis să spună totul despre viața personală și femeia "de fier" din spatele său
Pro FM
Fiica adoptivă a lui Eminem, Alaina, a anunțat că va deveni mamă: „Nu aș putea fi mai recunoscătoare!”
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
33.000 lei cea mai mare pensie militară. Cu cât s-au mărit în ultimii ani? Vor crește în 2026?
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...