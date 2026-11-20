Primăria Iaşi va contracta un împrumut de 160 de milioane de lei destinat achiziţionării de gaz pentru încălzirea oraşului în sezonul rece.

Consilierii locali din Iaşi s-au întrunit, vineri, în şedinţă extraordinară, pentru a discuta proiectul, acesta fiind adoptat cu voturile reprezentanţilor PNL, PSD şi AUR. Au votat împotrivă consilierii USR şi cei ai CURAJ, formaţiune condusă de Cosette Chichirău.

Edilul Mihai Chirica a explicat că, în lipsa contractării împrumutului, sistemul centralizat de încălzire nu ar putea funcţiona şi că ar fi afectaţi în total 100.000 de locuitori ai municipiului, potrivit News.ro.

Reprezentanţii USR au precizat că nu pot gira asemenea acte administrative, motivând că în timpul verii preţul gazului a fost mai mic, dar că Primăria a dovedit lipsă de responsabilitate şi nu a acţionat.

Noul credit urmează să fie rambursat de municipalitatea ieşeană în şapte ani. Primarul Mihai Chirica susţine că nu este vorba despre o „invenţie” a Iaşiului, ci este o practică administrativă aplicată peste tot în ţară pentru a acoperi atât subvenţia la încălzire, cât şi pentru achiziţia de gaze naturale pentru perioada de iarnă.

La sistemul centralizat de termoficare al municipiului Iaşi sunt branşate 22.042 de apartamente, 158 de agenţi economici, 51 de instituţii publice, 69 de unităţi de învăţământ, 12 spitale şi o parte din clădirile celor cinci universităţi de stat.

Este al patrulea credit contractat de primăria ieşeană pentru încălzirea oraşului începând din anul 2023, suma totală împrumutată depăşind 600 de milioane de lei.

Editor : M.B.