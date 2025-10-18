Live TV

Primăria închiriază apartamente pentru oamenii rămași pe drumuri după explozia din Rahova. „Vom decide dacă blocul trebuie consolidat”

Explozie în Rahova.
Explozie în Rahova. Foto: Inquam Photos/Tudor Pana

Primăria Capitalei va închiria apartamente pentru cei rămași fără case în urma exploziei din Rahova. În prima noapte peste 80 de persoane au fost cazate în patru hoteluri din Capitală, iar de luni toate persoanele care au nevoie de o locuință vor fi mutate în apartamente închiriate. Perioada în care aceștia vor fi relocați este incertă, având în vedere că expertiza imobilului nu a fost încă finalizată. Edilul susține că în funcție de rezultatul verificărilor se va decide dacă blocul va fi reconstruist sau consolidat.

„Am vorbit cu premierul și Guvernul României va ajuta Primăria Capitalei ca să găsim o soluție. În orice situație acești oameni nu vor rămâne pe străzi, vor fi cazați pentru acest final de săptămâna în hoteluri. Începând de luni vor fi relocați în apartamente și în cel mai scurt timp Primăria și Prefectura vor lua o decizie în funcție de gradul de afectare al imobilului ce să facă mai departe, dacă trebuie consolidat, reconstruit, în funcție de cum va arata expertiza. Nu vă pot spune acum pentru că nu s-a finalizat”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

De asemenea, edilul a punctat că a avut o discuție inclusiv cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) pentru a folosi apartamentele și un hotel din subordinea instituției pentru cei rămași fără case în urma exploziei.

„Nu avem detalii pe mecanismele de ajutor. Am avut o discuție ieri și cu RA-APPS pentru a putea lua fondul locativ pe care îl au, inclusiv hotelul Triumf și alte apartamente pe care le au, pentru a le folosi pentru cei relocați ca să scădem impactul bugetar pe primărie. Guvernul poate interveni prin mai multe mecanisme legale, inclusiv prin Fondul de Rezervă. Avem tot sprijinul autorităților în acest demers”, a adăugat acesta.

86 de persoane au ales să petreacă noaptea trecută la hotelurile puse la dispoziție de Primăria Capitalei. Instituția a decis să se ocupe de cazarea persoanelor care au rămas fără locuință în urma exploziei. Astfel, sumele pentru chirie vor fi plătite integral de Primăria Generală: „Avem decizie ca Primăria să își asume toată cazarea, dar și să facă filtrarea pe apartamente și locuințe”, susține Stelian Bujduveanu.

Persoanele care locuiau în scările neafectate de explozie pot intra în case pentru a-și lua bunurile necesare. Accesul se poate face doar alături de autorități și doar pentru persoanele care nu locuiau în scara în care s-a produs explozia. În continuare, în blocul afectat nu se poate intra, fiind risc de colaps.

