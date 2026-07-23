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Primăria Oradea interzice din nou Marșul PRIDE. Motivul invocat: „bunele moravuri”. Organizatorii spun că evenimentul va avea loc

Data publicării:
Oradea PRIDE
Foto: Asociația ACCEPT
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Din articol
Organizatorii: „Argumentul confirmă homofobia instituționalizată” Organizatorii spun că au propus peste 100 de variante de traseu

Primăria Oradea a interzis, pentru al patrulea an consecutiv, organizarea Marșului Oradea PRIDE, invocând în dispoziția semnată de primarul Florin Birta presupusa încălcare a „normelor de conduită socială și a bunelor moravuri”. Organizatorii, Asociațiile ARK ORADEA și ACCEPT, susțin că decizia este discriminatorie și au anunțat că marșul va avea loc pe 25 iulie, de la ora 16:00, în fața Primăriei Oradea.

Potrivit organizatorilor, dispoziția de neavizare este semnată de primarul Florin Birta, care motivează decizia prin presupusa încălcare a „normelor de conduită socială și a bunelor moravuri”.

Cu toate acestea, reprezentanții ARK ORADEA au anunțat că marșul va avea loc sâmbătă, 25 iulie, de la ora 16:00, participanții urmând să se adune în fața Primăriei Oradea.

Organizatorii: „Argumentul confirmă homofobia instituționalizată”

Asociațiile ARK ORADEA și ACCEPT susțin că interzicerea repetată a marșului reprezintă un model de tratament diferențiat față de comunitatea LGBTQIA+ și contravine obligațiilor asumate de România în domeniul drepturilor omului, potrivit comunicatului de presă.

„Primăria Oradea invocă în scris «bunele moravuri» ca fiind principalul motiv de interzicere a Marșului nostru, a dreptului nostru la liberă întrunire. Acest argument confirmă homofobia instituționalizată și discriminarea directă față de comunitatea noastră (...). Noi, ca locuitori ai orașului, prin Marșul Oradea PRIDE, nu încălcăm ordinea publică și bunele moravuri – din contră, autoritatea locală continuă să încalce drepturile noastre fundamentale și constituționale”, a declarat Iulian Dițiu, președintele ARK ORADEA.

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Directorul executiv al Asociației ACCEPT, Victor Ciobotaru, a calificat justificarea Primăriei drept „rușinoasă” și a susținut că aceasta reia argumente folosite în urmă cu decenii împotriva persoanelor LGBTQIA+.

„Este rușinos pentru primarul Florin Birta să invoce astfel de argumente (...). Motivația tendențioasă este contrară tuturor standardelor europene privind drepturile omului și protecția persoanelor LGBTQIA+ și reduce simpla prezență în spațiul public a persoanelor LGBTQIA+ la o încălcare a legii. (...) Persoanele LGBTQIA+ din Oradea sunt cetățeni egali care trebuie tratați cu același respect”, a declarat Victor Ciobotaru.

Organizatorii spun că au propus peste 100 de variante de traseu

Potrivit comunicatului, organizatorii susțin că au respectat toate procedurile legale și au depus notificarea în primul moment permis de lege.

Aceștia afirmă că au propus peste 100 de variante de traseu și și-au exprimat disponibilitatea de a identifica împreună cu autoritățile o soluție pentru desfășurarea marșului în condiții de siguranță, însă toate propunerile au fost respinse.

ARK ORADEA și ACCEPT mai susțin că peste 150 de organizații din peste 30 de țări și-au exprimat solidaritatea cu Oradea PRIDE și au cerut respectarea dreptului la întrunire pașnică.

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Potrivit acestora, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei și-a exprimat îngrijorarea față de situație, mai mulți membri ai Parlamentului European au solicitat autorităților române să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, iar Comisia Europeană monitorizează cazul.

Organizatorii afirmă că reprezentanți ai nouă misiuni diplomatice acreditate în România și ai Instituției Avocatului Poporului vor fi prezenți la Oradea pentru a urmări desfășurarea evenimentelor.

Editor : Ana Petrescu

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