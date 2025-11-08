Au câștigat voturi cu promisiuni mărețe, iar odată ajunși la putere mulți aleși au uitat cine i-a trimis în fotoliile din primării și mai important, de ce. Și-au clădit imperii prin frică, iar victime le-au căzut nu doar cei cărora le-au promis prosperitate, ci chiar și colegii din instituții. S-a întâmplat recent și într-o primărie din Bistrița. Edilul de acolo este suspectat că a agresat sexual o angajată. Și nu este singurul caz.

Imaginile în care primarul din satul Livezile, județul Bistrița Năsăud, apare în ipostaze intime cu o angajată au fost publicate chiar pe contul lui de pe o aplicație de mesagerie. Scenele de agresiune s-ar fi petrecut chiar în biroul primarului, iar în imagini ar fi surprinsă o angajată a primăriei. Reporterul Digi24 a mers în comuna bistrițeană pentru a discuta cu edilul, dar bărbatul a fost de negăsit.

„Dânsa lucrează de 18 ani aici, momentan se află în concediu medical. Sincer, ieri, când a venit să mă anunțe, starea ei psihică era una destul de agravată”, a declaratat Emanuela Mihalache, secretara Primăriei despre victima edilului.

Primarul a declarat pentru bistrițeanul.ro că imaginile sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale și că nu el le-a distribuit. Ca să-și demonstreze nevinovăția și-a angajat și un avocat.

„E o chestie de moralitate aici, dacă nu e o infracțiune. Pot exista și relatii consimțite, dar nu trebuia să aibă loc într-o instituție publică”, spune un cetățean.

Poliția a deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri si violarea vieții private.

Sunt multe alte comune în care primarii aleși pe valul speranței se transformă în dumnezei locali. Dosarele lor arată cum puterea, concentrată în mâinile unui singur om, poate transforma chiar și o mică localitate într-un regat personal. S-a întâmplat și în comuna Gostovățu din Olt.

În perioada 2007-2018, fostul edil al localității a comis nu mai puțin de 117 fapte penale. Acesta a luat mită de la bani până la frigidere și biciclete.

„Avea salariu, trebuia să-și ia salariu, să-și vadă de comună”, spune un sătean.



Cinci mandate a stat Marius Ștefan Popescu în scaunul de primar, iar acum se află în închisoare pentru cinci ani și patru luni.

Fapte grave s-au petrecut și în primăria din comuna Mircești, județul Iași. Primarul a amenințat o angajată că o va strânge de gât, nemulțumit de două documente pe care nici măcar nu le redactase ea. Cearta a fost înregistrată, iar funcționara l-a dat în judecată pe primar pentru hărțuire.

Instanța a decis pe baza probelor că funcționara trebuie să primească despăgubiri de 20.000 de lei pentru hărțuire psihologică la locul de muncă, bani ce trebuie plătiți din bugetul primariei.

Edilul spune că totul este o înscenare și a contestat decizia instanței.

„Eu mă simt hărțuit”, spune Leon Bălteanu - primarul comunei Mircești.

- Deocamdata instanta a decis că ea este cea hărțuită de dumneavoastră”

- Da, și stă în birou cu mine de când ne-am mutat de la primăria veche la primăria nouă și nu am văzut-o vreodată frustrată. Pur si simplu este o făcătură”..

Sunt și alte cazuri în care teama de dom' primar a devenit lege. Șase oameni sărmani și bolnavi din comuna Schitu Duca din Iași ar fi fost sechestrați, bătuți și obligați să muncească de fostul primar. Individul a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT și dacă va fi găsit vinovat riscă să stea după gratii chiar și zece ani. Iar un fost primar din comuna Șpring, județul Alba, a fost trimis în judecată după ce a pus angajații primăriei să facă lucrări timp de șase luni la imobilele pe care le deținea.

