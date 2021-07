Primarii din București vor o groapă de gunoi în afara Municipiului. Min. Mediului: Capitala e captivă în ce privește deșeurile

Primarii de sector din București, primarul general al Capitalei, prefectul și ministrul Mediului s-au întâlnit miercuri la Primăria Sectorului 1, unde au discutat soluțiile pentru gestionarea problemei deșeurilor din cel mai mare oraș al României, care este vulnerabil în fața monopolurilor create de operatorii de salubritate, potrivit acestora. Aceștia au ajuns la un acord pentru crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor București. Asociația va fi responsabilă pentru dezvoltarea unei noi stații de depozitare în afara zonei Bucureștiului, însă este nevoie de o modificare legislativă din partea Guvernului pentru a putea face acest lucru în alte județe. Totodată, este nevoie de o stație de sortare și tratare în Capitală, pe lângă punctele de colectare a fracțiilor separate de deșeuri. Pentru aceste proiecte pot fi accesate fonduri europene. Ministrul Mediulu, Tanczos Barna, a declarat, în urma întâlnirii, că Bucureștiul este “captiv, în ceea ce privește depozitarea deșeurilor.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand a organizat la sediul primăriei o întâlnire cu ministrul Mediului, Tanczos Barna, președintele Agenției Naționale pentru Mediu, Florin George Gârbacea, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Florin Diaconu, prefectul Municipiului București, Alin Stoica, primarul General al Municipiului București, Nicușor Dan și toți primarii de sector din Capitală, pentru a rezolva situația deșeurilor.

“Am convenit să înființăm cât mai repede Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor București. În cadrul asociaței ne propunem demararea de urgență a proiectelor de înființare a unui nou depozit ecologic pentru deșeuri nepericuloase ce va deservi Bucureștiului, precum și a unor stații de tratare a deșeurilor.

În acest moment Capitala nu prea mai are unde să arunce gunoiul pentru că principala groapă de gunoi a fost închisă. Primăria Municipiului București a găsit alt operator și trebuie actulizate condițiile de operare. Sectorul 1 este direct afectat din această cauză. Criza din Sectorul 1 se poate repeta oricând în alte sectoare și nu cred că își dorește nimeni asta. Vedeți pe străzile din București foarte mult gunoi provenind din construcții sau șantiere care nu este ridicat, coșuri de gunoi stradale pline. Chiar dacă acest lucru este interzis de regulamentul de salubrizare unii operatori aleg să fie mai presus de lege. Noi facem eforturi zilnice să evităm ca orașul nostru să devină un focar de infecție și facem un apel către toate companiile de salubrizare, sortare și tratare a deșeurilor să nu șantajeze în nici un fel autoritățile publice. Este un moment critic pe care îl vom putea depăși împreună”, a scris Clotilde Armand, după întâlnire.

Primarii de Sector și ministrul Mediului, Tanczos Barna, au discutat despre problema depozitării deșeurilor din București. Foto: Clotilde Armand/ Facebook

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis că analizează posibilitatea de a depozita deșeurile Bucureștiului și în alte județe.

„Capitala este captivă în ceea ce privește depozitarea deșeurilor. Există o singură locație autorizată, din punct de vedere al mediului, unde se pot depozita deșeurile. Ministerul va analiza posibilitatea oferirii unor alternative pentru a putea depozita deșeurile și în alte județe, în cazul în care pe acele locații autorizate și aprobate din punct de vedere mediu există această posibilitate.

Am discutat despre ADI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor București – n.red.), planul comun al celor șase sectoare și al Primăriei Generale în ceea ce privește abordările pe termen mediu și lung. Văd o aplecare serioasă asupra acestor probleme și o intenție sigură, clară, serioasă din partea acestor UAT-uri sau din partea UAT București pentru a rezolva problemele.

Singura locație autorizată este administrată astăzi de Eco-Sud. Această locație are autorizație de mediu. Mai departe, va trebui să vină Primăria Generală ca în strategia pe termen mediu și lung să ofere o soluție care poate fi finanțată din fonduri europene.

Am avut ieri o discuție lungă cu domnul Ghinea pe tot ce înseamnă sisteme de management al deșeurilor la nivel național în toate județele. Am discutat și despre București. Bucureștiul are posibilitatea accesării fondurilor europene, în cazul în care are ADI-ul înființat, strategia aprobată și în cazul în care depune aceste proiecte de finanțare”, a afirmat Tanczos Barna.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat că Guvernul sprijină modificările legislative pentru rezolvarea unor blocaje.

“Avem sprijinul Guvernului pentru modificările legislative necesare pentru a rezolva o bună parte dintre blocajele care sunt azi. Soluțiile tehnice urmează.

ADI-ul ar trebui să fie în august înființat”, a spus Stoica.

Acesta a declarat că o nouă groapă de gunoi în zona Bucureștiului este un lucru absolut necesar care nu a fost luat în considerare în ultimii 20 de ani.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, spune că este nevoie de infrastructură nouă pentru sortarea deșeurilor.

„Există un contract din 1999 între Primăria Capitalei și Eco-Sud și între Municipalitate și Eco-Sud. Dacă este legal sau nu o să stabilească instanța. Până atunci, în cea mai mare parte, deșeurile din București sunt depozitate la Eco-Sud.

Am avut o Hotărâre de Consiliu săptămâna trecută în care Consiliul General a stabilit un tarif de 24 de euro/tonă. Tariful real pe care Eco-Sud îl percepe este de 40 de euro/tonă.

Există ajutor pentru colectarea selectivă, care ține de sectoare, există sprijin financiar pentru selectare - este tot o chestiune care ține de sectoare - pentru stații de compost, adică biologic și tratare mecano-biologică, pentru ca fracția care se duce la groapă să fie cât mai mică”, a afirmat Nicușor Dan.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune, de asemenea, că este nevoie de o nouă stație de sortare și una de compost iar stația de depozitare să fie construită în afara Municipalității București.

“Cel mai important este să nu mai fim dependenți la cheremul unui singur operator. Noi trebuie, ca să găsim o soluție, și aici trebuie să ne ajute neapărat ministrul Mediului și dânsul a avut o deschidere și a fost foarte constructivă astăzi la întâlnire, astfel încât Municipalitatea, primarul general, împreună cu primarii de sector, să găsească un loc în care să construiască o astfel de stație de depozitare. După ce vom fi avut și sortare, stație de compost, o mică fracție să meargă acolo. Nu cred că noi, ca București, capitală, plus șase sectoare, să nu putem să facem acest lucru.

Tot ce ne oprește în acest moment este legea, care nu ne dă voie să mergem în altă localitate. Iar ca să vii să refaci groapa de gunoi, să depozitezi în mediul urban mare, este ceva de neacceptat.

Dacă ministrul Mediului, și ne-a promis că va face acest lucru, ne va da voie să căutăm astfel de soluții, noi trebuie să venim cu alternative și să nu stăm la cheremul unui singur operator care vrea să ia pielea de pe noi. Păi scuzați-mă, la 42 de euro pe tonă nu este sustenabil pentru bugetul Sectorului 6. Vreau să fac și alte lucruri cu acești bani, nu numai să-i dau așa că are unul monopol. Vreau să fac școli, spitale și alte lucruri”, a spus Ciucu.

Edilul a precizat că în doi ani de zile o nouă stație de sortare și un depozit de deșeuri vor putea fi realizate.

“Asta înseamnă să asigurăm finanțarea, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și cel mai important – terenul se poate face.

În acest moment, la Sectorul 6 am mers pe teren și am identificat 380 de puncte în care putem veni cu stații îngropate. Adică scoatem ghenele din bloc și le punem pe patru fracții, așa cum am agreat cu toții, în pământ. Asta înseamnă că nu trebuie să treacă pe acolo nicio conductă, fir de la Enel, ca să poată fi amplasate.

Ca să obținem finanțare ar dura cel mai repede 6-8 luni, după ce o să avem ADI-ul. Execuția proiectului poate să dureze aproximativ un an. Cam în doi ani, dacă lucrurile merg bine, am putea să începem să colectăm selectiv semnificativ”, a mai precizat Ciprian Ciucu.

Totodată, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a precizat că este nevoie de completarea infrastructurii existente.

“Avem o infrastructură care este puțin depășită. Putem s-o facem din fondurile rămase pe POIM, dar pentru asta pașii sunt să formăm acest ADI. Sperăm că am intrat pe linie dreaptă și că putem, din luna august-septembrie, să aplicăm pentru acest fonduri, în așa fel încât să îmbunătățim calitatea selectării, transportului dar și a depozitării deșeurilor”, a mai spus acesta.

Editor : Alexandru Costea