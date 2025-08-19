Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a participat, marți, la discuții cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban și cu primarul Sectorului 1, George Tuță, despre un proiect de regenerare urbană a zonei Gării de Nord. Proiectul va fi lansat prin concurs internațional de soluții.

Discuțiile au avut loc la Ministerul Transporturilor.

„Alături de Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1, demarăm un amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord – un nod de transport esențial pentru București, dar aflat de prea mult timp într-o stare avansată de degradare.

În linii mari, vrem să:

- transformăm zona într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile;

- construim o parcare subterană de tip park & ride;

- realizăm o zonă de agrement suspendată, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă;

- modernizăm toate arterele importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord.

Proiectul va fi lansat prin concurs internațional de soluții.

Mulțumesc Ministrului Transporturilor, Ciprian Serban, primarului Sectorului 1, George Cristian Tuță, secretarului de stat, Bogdan Mîndrescu, și directorului Direcției Investiții, Cătălin Aflat, alături de care am stabilit detaliile acestui parteneriat”, arată mesajul lui Stelian Bujduveanu pe Facebook.

La rândul său, ministrul Ciprian Șerban a transmis că au convenit asupra necesităţii elaborării unui protocol care să integreze proiectele majore aflate în derulare pentru o bună desfăşurare a implementării: regenerarea urbană a Gării de Nord şi a nodului intermodal, proiectul de Drumuri Radiale şi Trenul Metropolitan Bucureşti.

Editor : Alexandru Costea