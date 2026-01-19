Live TV

Primarul Capitalei vrea să fie modernizată reţeaua de apă şi canalizare înaintea şinelor de tramvai

Data publicării:
ciprian ciucu
Foto: Ciprian Ciucu/ Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea să fie modernizată în primul rând reţeaua de apă şi canalizare din zonele în care urmează să fie reabilitate şinele de tramvai. 

În acest sens, el a discutat luni cu conducerea Apa Nova despre prioritizarea acestor investiţii şi coordonarea lucrărilor. 

„Nu este suficient să reabilităm şinele, trebuie să facem investiţii şi la reţeaua de apă-canal care intersectează aceste linii de tramvai, pentru că nu este normal să muncim de două ori şi apoi să apară noi avarii, să săpăm iarăşi şi să aruncăm banii pe fereastră. De aceea am chemat astăzi conducerea Apa Nova la o discuţie pentru a prioritiza aceste investiţii la reţeaua de apă-canal şi pentru a asigura coordonarea lucrărilor: să putem moderniza reţeaua de linii de tramvai trebuie mai întâi să modernizăm reţeaua de apă şi canalizare”, a scris Ciucu, luni, pe pagina sa de Facebook. 

Potrivit acestuia, trebuie realizată proiectarea şi obţinute avizele necesare. Vor urma lucrările pentru apă-canal şi apoi cele de la liniile de tramvai. 

Edilul a cerut Direcţiei de Investiţii din PMB şi conducerii APA Nova ca până luni să organizeze mai multe întâlniri de coordonare cu toţi constructorii, atât pe apă-canal, cât şi la infrastructura de tramvai, astfel încât să dea drumul "cât mai rapid" la lucrări. 

„În anii următori aceste lucrări vor afecta transportul în comun, STB va trebui să suplinească tramvaiele cu autobuze. Voi organiza o întâlnire cu STB săptămâna viitoare, după ce vom avea prioritizarea la care se lucrează în această săptămână. Ştiu, va exista în mod clar un disconfort în Bucureşti, un disconfort al călătorilor, pentru că ne vom apuca de mai multe şantiere dintr-odată. Dar nu avem ce face, nu putem rata şi aceşti bani. Eu mă voi asigura ca lucrările odată începute să fie finalizate la timp”, a precizat primarul Capitalei. 

Ciprian Ciucu a menţionat că s-a întâlnit săptămâna trecută cu conducerea Băncii Europene de Investiţii pentru a asigura cofinanţarea necesară, de 170 milioane euro. 

„Bucureştiul are nevoie de linii de tramvai sigure, reabilitate! PMB a obţinut de curând o finanţare de 265,5 milioane euro pentru modernizarea liniilor de tramvai şi 76,5 milioane euro pentru achiziţia de tramvaie. Eu trebuie să mă asigur că până în 2029 vor fi toate gata, pentru că altfel vom da banii înapoi, iar acest lucru ar fi inacceptabil”, a subliniat el. 

