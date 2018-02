Primarul care publică pe internet bolile asistaților social

Bolnavii care primesc ajutor social la Giurgiu sunt vedete pe internet. Primarul a pus pe site-ul municipalităţii lista cu numele şi diagnosticul fiecăruia, deşi legea îi cerea să protejeze aceste persoane. Nu avem nimic de ascuns, a răspuns senin edilul, care crede că sunt afecţiuni care nu îi opresc cu nimic pe unii să câştige bani prin muncă, nu de la stat.

„Nu avem nimic de ascuns. E bine ca cetăţeanul din oraş să ştie ce se întâmplă”, spune Nicolae Barbu, primarul din Giurgiu.

Localnicii îi predau însă altă lecţie primarului: confidenţialitatea, mai ales că printre asistaţii sociali sunt oameni ce suferă de boli pe care le vor ştiute numai de ei.

„Nu mi se pare corect. Poate că eu aş vrea să fiu anonimă sau poate nu aş vrea să ştie toată lumea. Mi se pare că e un abuz”, spune o femeie.

Primarul a găsit repede şi motivul pentru care numele celor 176 de oameni care primesc ajutor social pe caz de boală sunt pe internet: prea mulţi vor doar să fugă de muncă şi iau scutiri medicale de ochii lumii.

„Tulburare depresivă, tulburare depresivă. Deci eu înţeleg că nu prea îţi vine să te duci lunea la muncă. Ai o depresie, dar trebuie să te duci pentru că cineva îţi dă bani pentru asta”, spune edilul.

Printr-un episod depresiv a trecut şi Gina Enache în urmă cu doi ani. A durat doar două luni, dar nici acum nu se duce la serviciu. Deşi are un copil în vârstă de nouă ani, se mulţumeşte cu un venit ce abia sare de 200 de lei.

„M-am necăjit că mi-a luat soţul fata şi nu am putut să stau fără ea şi am făcut depresie. (Reporter: Nu puteţi munci?) Nu, că am probleme. Sunt bolnavă”, spune ea.

„Dacă ne uităm în tabelul făcut de Direcţia de Asistenţă Socială de aici din Giurgiu, vedem că aproape 30% dintre beneficiarii declaraţi inapţi de muncă suferă de suflu sistolic, bronşită sau depresie. Medicii spun, însă, că aceste de boli nu îi împiedică cu absolut nimic să muncească”, relatează Mihaela Brazdeş, jurnalist Digi24.

800 de localnici din Giurgiu trăiesc din banii statului. 10 procente dintre ei sunt apţi de muncă, dar spun că şomajul mare din zonă nu le dă nicio şansă.