Exclusiv Primarul interimar al Capitalei promite verificări după accidentul mortal din Berceni: „Vom analiza stadiul solicitării pentru semafor”

stelian bujduveanu BUCURESTI - SEDINTA PMB - PRIMAR INERIMAR - 23 MAI 2025
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu Foto: Inquam Photos / George Călin
Când vor fi interzise mașinile de gunoi, aprovizionare și curierat în orele de vârf Ce spune legea privind semaforizarea în Capitală

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a declarat, miercuri la Digi24, despre cazul șoferului care a spulberat o femeie și copilul ei de aproape 2 ani aflat în cărucior, iar mama fetiței a murit, că „rolul nostru este să facem și prevenție, nu doar să intervenim ulterior după ce se întâmplă aceste tragedii”. Întrebat despre stadiul solicitării făcute de poliție, la începutul anului trecut, să fie montat un semafor la acea trecerea de pietoni, edilul a spus că va verifica în ce stadiu este cererea. „Procedurile de investiții la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte”, a adăugat el.

„Nu am urmărit declarațiile Poliției Române. Solicitări despre semafoare vin din multe locuri, inclusiv la entități private, multe intersecții din București. A fost o tragedie care putea fi preîntâmpinată prin o atenție mai mare la drum din partea participanților”, a afirmat Stelian Bujduveanu, miercuri pentru Digi24, întrebat despre faptul că poliția a solicitat PMB instalarea unui semafor acolo unde s-a produs accidentul.

Citește și: Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului

„Rolul nostru este să facem și prevenție, nu doar să intervenim ulterior după ce se întâmplă aceste tragedii”, a completat el, atenționat că solicitarea poliției a fost făcută la începutul anului trecut.

Bujduveanu a adăugat că „procedurile de investiții la nivelul municipiului București nu pot să se întâmple peste noapte”.

„Dacă a fost această solicitare și a fost aprobată, înseamnă că este pe fluxul de procedură. Dacă nu a fost aprobată, înseamna că nu ar avea cum să se monteze semaforizarea. Vom verifica, să vedem stadiul la acea intersecție, la fel ca alte intersecții din București. Dar cred că prevenția trebuie să fie principală și cred că ar trebui să punem mai mult accent pe informare a participanți lor la trafic. Mă refer la cei care conduc autovehicule, să nu stea pe telefoane sau distrași de la trafic, pentru că de aici apar incidentele cele mai mult”, a mai spus acesta.

Când vor fi interzise mașinile de gunoi, aprovizionare și curierat în orele de vârf

Stelian Bujduveanu a mai afirmat că hotărârea care prevede ca mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat să nu poate circula între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00 va fi în vigoare la jumătatea lunii noiembrie.

„După dezbaterea publică, la jumătatea lunii noiembrie. Consider că acest proiect va duce o mare îmbunătățire traficului din București, la fel cum a făcut-o și în alte capitale europene”, a explicat el, întrebat când va intra în vigoare această măsură în Capitală.

Tânărul care a produs, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Citește și: Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a traficului în București. Ce interdicții și amenzi sunt prevăzute

Ce spune legea privind semaforizarea în Capitală

Ordonanța de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede la articolul 128:

„Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

  • iau măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum și pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii;
  • iau măsuri pentru instalarea, aplicarea, verificarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, conform standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare, ținând evidența acestora”.

De asemenea, legea 51 din 18 martie 2024 introduce două alineate în OUG mai sus meționată care spun că autoritățile locale au următoarele obligații:

  • „să asigure instalarea, întreținerea și verificarea semnalizării rutiere, în conformitate cu standardele în vigoare;
  • să instaleze indicatoare rutiere și alte mijloace de semnalizare rutieră sau dispozitive speciale pe drumurile publice din localitatea aflată în zona de administrare, inclusiv cele de intrare și ieșire, cu aceste semnificații;
  • să aplice/să instaleze, să întrețină și să verifice calitatea mijloacelor de semnalizare rutiere, în conformitate cu standardele în vigoare.

Administratorul drumului public, conform competențelor ce îi revin, cu avizul poliției rutiere, este obligat să aplice marcaje rutiere rezonatoare transversale sau alte dispozitive de calmare a traficului, înainte de intrarea în localitate, de trecerea pentru pietoni și de trecerea la nivel cu o cale ferată, marcaje rutiere rezonatoare longitudinale, precum și marcaje pentru zone cu risc crescut de accidente, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare”.

Editor : Ana Petrescu

