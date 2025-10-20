Live TV

Foto Primele 4 familii afectate de explozia din Rahova, mutate în locuințe mobilate și utilate. 111 de persoane sunt cazate în hoteluri

Data publicării:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că Primele patru familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu şi lung, complet mobilate şi utilate, a anunțat Stelian Bujduveanu. Primarul interimar al Capitalei a adăugat că sunt strânse donații în continuare  pentru familiile afectate.

„Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate, situate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei. Cu sprijinul Asociației Habitat for Humanity România, aceste familii — dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați — au primit un loc sigur și decent în care să poată începe să-și reconstruiască viețile”, a scris Stelian Bujduveanu, luni pe Facebook.

Citește și: Blocul din Rahova va fi dezafectat parțial, după explozia devastatoare. Locatarii intră sub escortă să-și recupereze bunurile

În paralel, am început procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor în care urmează să fie relocate și celelalte familii, a adăuga el.

„Am primit oferta Asociației Părinți Salvatori care pune la dispoziția persoanelor afectate 3 apartamente pe termen mediu și lung, Alte 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până acum de consiliere și sprijin personalizat. Administrația Străzilor București a intervenit prompt și a ridicat toate mașinile afectate — aproximativ 15 autoturisme”, a completat Bujduveanu.

El a oferit și informații unde pot fi făcute donațiile în bani.

Citește și: Primăria Capitalei: 78 de locatari ai blocului din Rahova, cazați la hotelurile din București

„Mulțumim tuturor organizațiilor nonguvernamentale și voluntarilor care, încă de vineri, și-au dedicat timpul și energia pentru a fi alături de comunitate.
Cei care doresc să se alăture eforturilor pot dona aici: Cont de donații (RON) RO24CITI0000000825024433 Fundația World Vision România Mențiune: «Fond de urgență explozie Rahova». Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș, ci o comunitate unită și solidară, care are grijă de oamenii săi”, a conchis edilul general interimar.

Editor : Ana Petrescu

Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
