Talonul de pensie va avea un format nou, cu un cod QR. Primele documente au fost deja distribuite în patru județe, iar schimbarea va fi introdusă treptat și în restul țării. Mulți dintre destinatari cred că statul irosește bani și că digitalizarea nu ar trebui să înceapă cu ei. „La ce ne ajută?”, se întreabă oamenii.

Pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița și-au primit deja noile taloane cu cod QR.

„Zeci de mii de pensionari din țară, care primesc banii într-un cont bancar, au primit, de luna aceasta, taloane noi cu un cod QR prin care pot afla mai multe detalii despre pensiile lor”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

În Covasna, de exemplu, au fost trimise 731 de taloane. Și Alexandrina a primit unul, însă nu e impresionată de utilitatea noului document.

„La ce să mă uit?! Că eu nu mai am la pilonul 2... Ăștia tineri să verifice, da' eu, la 71 de ani, ce să mai verific?!”, întreabă retoric femeia.

Talonul de pensie urmează să devină documentul principal și pentru gratuitatea sau reducerea pentru transportul public în comun. Codul QR va putea fi scanat și verificat în locul abonamentului. Proiectul de lege a trecut de Parlament și urmează să ajungă la promulgare.

„Nu mă prea pricep la scanări, sunt prea bătrână”, spune o altă doamnă.

„Alte informații decât știu eu nu poate să-mi dea”, completează un domn.

„Nu mi s-a părut neapărat că e o informație în plus. Presupun că treaba a însemnat bani, program informatic. Iarăși ne-am luat banii din buzunarul stâng și l-am băgat în buzunarul drept. Nu toată lumea accesează informația electronică, nu toată lumea înțelege ce se întâmplă”, concluzionează altcineva.

„Câteva persoane au avut nelămuriri. Aceste cupoane oficiale sunt emise de CNPP, au aceeași valoare ca și cupoanele pe care le primeau până acum, pot fi folosite în relația cu furnizorii de servicii medicale sau oriunde li se solicită”, transmite Cătălin Râpianu, director Casa Județeană de Pensii Covasna.

Noile taloane de pensii vor fi distribuite etapizat în fiecare județ.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia