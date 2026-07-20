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Primul județ din România care interzice păcănelele, în urma unei petiții. „Sunt multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc”

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Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Iașiul este primul județ din România în care au fost interzise sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine, adică păcănele. O petiție a convins autoritățile că măsura este necesară.

Consiliile locale din toate cele 98 de orașe și comune din județul Iași au votat pentru interzicerea jocurilor de noroc. O decizie foarte bună, spun cei care au căzut pradă acestor tentații. Un localnic mărturisește că pierderile au fost mai mari decât câștigurile.

Localnic: Vreo jumătate de an am jucat. Era o fascinație. Te bucurai pentru 20 de lei. Dar după aceea, când pierdeai, când mă duceam acasă la soție, la copii, în loc să iau o pâine, plecam supărat.

În județ a fost o amplă campanie civică pe această temă. Peste 7.000 de oameni au semnat o petiție pentru interzicerea sălilor de jocuri de noroc.

-Luau bani din casă, furau de la mama, de la bunica și se duceau acolo.

-E bine că s-au scos de aici și nu mai avem probleme.

Cătălin Lupu – primar Ciurea: Deja au și plecat de pe raza comunei, erau vreo șase puncte de lucru. Aveau acces, din păcate, și minori și mergeau acolo și jucau. Nu le mai întâlnesc tot timpul, nu le mai sar în ochi acele lumini, acele îndemnuri: "Hai, vino și câștigi!”

Paul a fost unul dintre cei care au militat pentru această măsură.

Paul Ciobanu: Ordonanța a mutat decizia la autoritățile locale, noi am fost foarte bucuroși fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen. Noi am pornit cu "Iașiul – Spune nu păcănelelor", iar apoi au apărut încă 170 de campanii locale.

-Este o decizie justă pentru că fenomenul, în ultima perioadă, a luat o amploare foarte mare.

-Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate. Nu doar interzicere, ci și educare.

-Sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este OK.

Unele localități au decis eliminarea completă de îndată, altele au hotărât închiderea acestor săli pe măsură ce expiră autorizațiile. Ultimele licențe expiră în februarie 2027, potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Editor : A.P.

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