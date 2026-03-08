Live TV

Video Primul oraș din România unde roboții cu IA vor ajuta la curățenie. Proiect de 1 milion de euro

Data publicării:
robot salubritate
Foto: captură video Digi24

Târgu Mureș este primul oraș din România unde roboții cu inteligență artificială vor contribui la curățenia orașului. Este un proiect pilot, în cadrul căruia roboții vor ajuta oamenii să țină orașul curat.

Un câine-robot poate identifica zonele unde sunt deșeuri, probleme de infrastructură, și stă de vorbă și cu oamenii de pe stradă și le spune să recicleze selectiv. 

-„Având în vedere cât de curate sunt străzile noastre, e un lucru bun”. 

-„Cred că ar fi foarte interesant dacă s-ar implementa o chestie de genul la noi în oraș sau în țară”. 

-„Da, cred că e super dacă funcționează, n-am văzut nici un review sau să văd în ce mod ajută, dar dacă ajută, orice ajutor e bun”. 

-„Probabil inutil, dar foarte simpatic”. 

-„Lasă de dorit roboții, încă, în curățenie”. 

-„Nu contează că ne ajută, mulți oameni o să-și piardă locurile de muncă din cauza inteligenței artificiale, am vazut și la casă”. 

Opt astfel de roboți vor patrula pe străzile din Târgu Mureș. 

Sincron, Robert Ferencz, CEO firmă IT: „În prima etapă, robotul va transmite cetățenilor un mesaj de conștientizare pentru aruncarea deșeurilor în mod selectiv, în a doua etapă acești roboți vor semnala neregulile de pe stradă, vor alerta echipele de intervenție, iar, în a treia etapă, atât roboții patrupezi, cât și cei umanoizi vor asista echipele de intervenție”. 

Roboții sunt autonomi și pot fi controlați de la distanță. Durata de funcționare este de 5 ore, iar robotul umanoid își poate schimba singur bateria. 

Lidia Laszlo, director firmă de salubritate: „Acești roboți completează echipele pe care deja le avem, prin preluarea unor sarcini repetitive. Nu avem de gând să uităm de valoarea umană”. 

Valoarea proiectului pilot se ridică la 1 milion de euro, din fondurile proprii ale firmei de salubrizare. 

