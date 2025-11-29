Live TV

Video Primul turneu al Papei Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif, în șosete în Moscheea Albastră din Istanbul

Data publicării:
profimedia-1029944870
Papa Leon. Foto. Profimedia

Papa Leon al XIV-lea s-a descălțat și a vizitat în șosete singura Moschee din Turcia cu șase turnuri. Aflat la prima sa călătorie oficială de după ce a fost desemnat Papă, Suveranul Pontif s-a plimbat prin Moscheea Albastră însoțit de ministrul turc al Turismului.

Papa Leon al XIV-lea a trebuit să se descalţe pentru a intra şi apoi a admirat culorile bolţilor moscheii. Acesta purta o pereche de şosete albe și a zâmbit în timpul vizitei de 20 de minute. De asemenea, acesta a glumit cu unul dintre ghizii săi, muezinul principal al moscheii, arată Reuters, potrivit Agerpres.

Spre deosebire de predecesorii săi, Papa Leon al XIV-lea nu s-a oprit să se roage în a treia zi a vizitei sale în Turcia, informează EFE şi Reuters, potrivit Agerpres. Muezinul moscheii, Askin Musa Tunca, care l-a însoţit pe Leon al XIV-lea, a explicat presei că iniţial i s-a spus că papa se va ruga acolo, însă în momentul în care l-a întrebat dacă dorește un „moment de rugăciune”, papa a răspuns: „Nu, am vrut doar să vizitez”.

Suveranul pontif a fost însoţit de Ali Erbas, preşedintele Direcţiei pentru Afaceri Religioase (Diyanet), şi devine astfel al patrulea papă care intră într-o moschee şi al treilea care intră în Moscheea Sultan Ahmed, pe care au vizitat-o şi Benedict al XVI-lea şi Francisc.

Situată vizavi de Sfânta Sosia, moscheea a fost construită în sec al XVII-lea pentru a rivaliza cu fosta Catedrală și a preluat acest nume de la cele peste 20 de mii de plăci de faianță albastre folosite la decorarea sa.
Papa Leon este al cincilea suveran Pontif care vizitează Turcia. Francisc își programase o vizită în luna mai a acestui în Turcia pentru a marca 1700 de ani de la primul Conciliu de la Niceea, iar Leon a dorit ca primul său turneu să onoreze această dorință. Mâine, suveranul Pontif va continua voiajul cu o vizita în Liban.

 

