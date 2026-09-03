Probleme la e-SănătateaMea: Guvernul suplimentează echipa care validează identitățile ROeID. 25.000 de cereri sunt în așteptare

Guvernul a anunțat suplimentarea capacității de validare a identităților digitale prin ROeID, după dificultățile întâmpinate de utilizatori la înrolarea în platforma e-SănătateaMea. Aproximativ 25.000 de cereri de validare sunt în prezent în așteptare, în condițiile în care, zilnic, sunt înregistrate în medie alte 10.000 de solicitări.

Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea rapidă a numărului de cereri restante și facilitarea accesului cetățenilor la noua platformă informatică de sănătate.

19 angajați, adăugați echipei de validare

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în prezent de 40 de persoane instruite pentru validarea identităților digitale. Începând de joi, echipa va fi suplimentată cu încă 19 angajați.

„Începând de astăzi, acest număr va fi suplimentat cu alți 19 angajați, echipa extinsă având astfel capacitatea de a soluționa volumul restant în termen de o săptămână, în condițiile menținerii fluxului actual de solicitări”, transmite Guvernul.

Executivul precizează că, în acest moment, aproximativ 25.000 de solicitări de validare sunt în așteptare, în timp ce fluxul zilnic este de aproximativ 10.000 de cereri noi.

Procesul de verificare a identității presupune controale menite să prevină fraudele și tentativele de impersonare sau de modificare a identității. Potrivit Guvernului, angajații ADR care se ocupă de aceste verificări beneficiază de instruire specializată.

Validarea automată, soluția pe termen mediu

Autoritățile susțin că, pe termen mediu, obiectivul este trecerea la un sistem de validare automatizată, care să păstreze un nivel ridicat de siguranță.

„Pe termen mediu, obiectivul ADR este operaționalizarea validării automatizate la cel mai înalt nivel de siguranță. Din acel moment, sistemul ROeID va prelua, analiza și soluționa automatizat solicitările de înrolare”, se arată în comunicatul Guvernului.

Până atunci, autoritățile recomandă utilizatorilor să își actualizeze aplicația ROeID la cea mai recentă versiune, pentru a evita eventualele probleme de funcționare.

Guvernul anunță și că a fost identificată o alternativă pentru înrolarea în platforma e-SănătateaMea. Implementarea acestei soluții urmează să fie pregătită în următoarele săptămâni.

Guvernul: Platforma este funcțională

Executivul susține că platforma e-SănătateaMea este funcțională în prezent, însă noile sale funcționalități vor fi introduse treptat.

„Platforma portal.esanatateamea.ro este funcțională la acest moment, iar funcționalitățile acestei platforme se vor operaționaliza în integralitate printr-o abordare prudentă, secvențială”, precizează Guvernul.

Autoritățile spun că vor continua să urmărească disponibilitatea platformei și să intervină pentru simplificarea accesului cetățenilor la serviciile publice digitale.

Platforma e-SănătateaMea a fost lansată la 1 septembrie, însă a întâmpinat probleme încă din prima zi. Utilizatorii au reclamat blocaje și dificultăți în procesul de creare a contului, care presupune autentificarea prin ROeID, fotografierea actului de identitate și înregistrarea unor imagini video pentru confirmarea identității. Validarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare.

Probleme au fost semnalate și de cadre medicale. În prima zi de funcționare, în platformă erau înscriși doar 11 furnizori de servicii medicale, iar programările online nu puteau fi efectuate. La rândul lor, mai mulți medici au spus că nu au fost instruiți pentru utilizarea noilor funcționalități.

Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, a susținut în prima zi de funcționare că platforma este funcțională și a pus întârzierile inclusiv pe seama numărului mare de accesări și a procesului de verificare a identității prin ROeID.

Editor : Ana Petrescu