Video Probleme majore pe mai multe aeroporturi din Moldova din cauza ceții. Pasageri aduși cu autocarul de la Timișoara la Suceava

Data actualizării: Data publicării:
ceata aeroport suceava
Captură foto video postat pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Suceava

Activitatea pe Aeroportul din Suceava a fost afectată din cauza ceţii persistente, un avion de la Londra care nu a putut ateriza fiind redirecţionat către Timişoara. Pe urmă, pasagerii vor fi aduşi cu autocarul la Suceava, distanţa până la Timişoara fiind de peste 600 de kilometri. Și la Iași a fost afectată activitate pe aeroport din aceeași cauză.

Potrivit conducerii Consiliului Judeţean Suceava, în ultimele 24 de ore, întreaga regiune a Moldovei a fost afectată de condiţiile meteo severe, cu vizibilitate redusă din cauza ceţii. Astfel, activitatea pe aeroporturile din Suceava, Iaşi şi Bacău a fost grav afectată.

În intervalul 19-20 decembrie, pe Aeroportul Suceava au aterizat trei aeronave, iar alte curse au fost rerutate şi una anulată, din motive strict legate de siguranţa operaţiunilor aeriene. Cursa Wizz Air Londra - Suceava a aterizat la Timişoara, iar pasagerii sunt transportaţi cu autocarul la Suceava. Zborurile de la Milano-Malpensa şi Bruxelles au fost rerutate la Cluj, iar cel de la Memmingen a fost rerutat la Sibiu. Cursa Wizz Air Suceava – Londra a fost anulată, pasagerii fiind reprogramaţi“, arată o postare făcută sâmbătă pe pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Suceava.

Şi la Iaşi, activitatea pe aeroport este afectată sâmbătă din cauza ceţii. Mai multe zboruri au fost anulate sau au întârzieri, scrie News.ro.

Un avion al companiei Ryanair trimis de la Bucureşti la Iaşi a încercat în două rânduri sâmbătă în jurul orei 16.00 să aterizeze pe aeroportul ieşean, fără succes însă.

Codul galben de ceaţă pentru judeţul Iaşi, cât şi pentru municipiile Suceava şi Bacău, a fost prelungit până la ora 17.00.

Editor : Ana Petrescu

