Probleme pentru românii care vor să lucreze sezonier în străinătate. Nu au bani nici pentru testele Covid, nici pentru carantină

După câteva luni în care au stat acasă, mulți români vor să se întoarcă în străinătate, la muncă. Dar se lovesc de o problemă: lipsa banilor. Mulți sezonieri nu își permit să plătească testele Covid și nici să stea în carantină două săptămâni în altă țară.

Sunt sute de locuri de muncă în agricultură în afara țării, însă oamenii nu pot pleca și asta din cauză că trebuie să plătească atât un test Covid pe care trebuie să îl prezinte la intrarea în țara în care merg, dar să aibă și bani pentru a sta în izolare între 7 și 14 zile.

Iulian Mocanu este din Gorj, și a plecat din țară anul trecut în luna mai, în plină pandemie. A fost întors atunci din Vamă pentru că nu avea o adeverință de la medicul de familie, iar fără acest document nu putea trece granița. A reușit într-un final să plece, dar în septembrie când a vrut să revină acasă a pierdut trei bilete de avion.

Iulian Mocanu: "Am plecat cu mașina, că avioanele nu mergeau deloc. Am venit înapoi acasă, am luat de la medicul de familie declarații și pe drum ne-a obligat doar la PECO-uri speciale, deci n-aveai voie să intri într-un PECO să alimentezi din care voiai tu."

Acum, Iulian vrea să se întoarcă în străinătate, însă are nevoie de bani.

Iulian Mocanu: "Trebuie să plec iar pe 15 - 20 martie, dar e foarte greu. Trebuie să facem test de Covid, trebuie să stăm în carantină pe banii mei la hotel undeva la 10-12 zile și e foarte, foarte scump. 10 zile la o sută și ceva cât e pe zi plus mâncare depășește".

Reporter: În România nu reușiți să vă găsiți de muncă?

Iulian Mocanu: "Nu, nu. E foarte greu, nu sunt locuri de muncă și e greu, greu."

Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj au făcut deja publice locurile de muncă pentru cei care vor să plece în acest sezon.

Romeo Chiriac, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă: "Danemarca oferă 300 de locuri de muncă pentru culegători de mazăre, atât în Danemarca, dar și la punctul de lucru din Portugalia".



Contractele oamenilor sunt pentru o perioadă de 3 luni, iar prima plecare este în luna martie. În medie un angajat poate obține 1.500 de euro brut pe lună.

Editor : Georgiana Marina