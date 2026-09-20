Probleme pentru trenul „România”, pe podul Giurgiu-Ruse. Garnitura a fost oprită în Bulgaria

Trenul internațional IRN 461 „România” a rămas blocat, duminică, pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, după ce locomotiva a avut o problemă tehnică. Garnitura a trecut frontiera în Bulgaria, însă este necesară intervenția unei echipe de mentenanță pentru remedierea defecțiunii.

Potrivit CFR SA, trenul a plecat din stația Giurgiu Nord la ora 13:27 și, după trecerea frontierei, a fost oprit pe teritoriul bulgăresc. Pentru verificarea și remedierea defecțiunii este necesară intervenția unei echipe de mentenanță. Echipa urmează să verifice locomotiva și să remedieze problema tehnică.

„Intervenția tehnică se desfășoară pe teritoriul Bulgariei, trenul urmând să își continue parcursul după efectuarea verificărilor și remedierea problemei tehnice”, a transmis CFR SA.

Administratorul infrastructurii feroviare urmărește evoluția situației prin informațiile operative transmise de partea bulgară și va comunica date privind continuarea circulației trenului. Trenul își va relua călătoria după finalizarea intervenției tehnice.

Editor : A.R.