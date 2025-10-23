Procesiune religioasă în București, joi, la prânz. Restricții de trafic în centrul Capitalei

Procesiunea Calea Sfinţilor, cu moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, are loc joi, în Capitală. Traficul va fi restricţionat între orele 12:00 şi 13:00, pe traseul procesiunilor religioase.

Potrivit Patriarhiei, începând cu ora 12:00, prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou şi ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală - Str. Patriarhiei - B-dul. Regina Maria - baza Dealului Patriarhiei (Piaţa Unirii).

A doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” - Nou cu moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ şi ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pe traseul Str. Bibescu Vodă - baza Dealului Patriarhiei (Piaţa Unirii).

Cele două coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei şi vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina, la Altarul de Vară, raclele cu sfintele moaşte, care vor fi depuse spre închinare în Baldachinul Sfinţilor de pe Colina Patriarhiei pentru a fi cinstite de pelerini, scrie Agerpres.

În perioada 19 - 29 octombrie, BOR organizează o serie de evenimente prilejuite de Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, prăznuit pe 27 octombrie. Slujba din ziua praznicului va fi condusă de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Pe 26 octombrie va fi sfinţită Pictura Catedralei Naţionale, la eveniment urmând să participe şi Patriarhul Ecumenic, care va sosi la Bucureşti pe 24 octombrie.

Restricții de trafic

Brigada Rutieră anunţă că traficul va fi restricţionat joi, între orele 12:00 şi 13:00, pe traseul procesiunilor religioase.

„Pentru buna desfăşurare a evenimentului, traficul rutier va fi restricţionat în data de 23 octombrie, pe durata desfăşurării procesiunilor, pe traseele de deplasare, precum şi pe străzile care acced în acestea”, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Totodată, se va interzice staţionarea autovehiculelor pe Dealul Mitropoliei, sensul de urcare, precum şi pe platoul de la baza Aleii Dealul Mitropoliei şi pe Strada Regina Maria, respectiv Strada 11 Iunie pe trotuar.

