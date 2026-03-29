Live TV

Procesiune romano-catolică de Florii astăzi în centrul Capitalei. Restricții de trafic pe mai multe artere importante din București

Data actualizării: Data publicării:
Pelerinaj de Florii în Capitală.
Din articol
Tradiționala Procesiune de Florii organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București va avea loc duminică, în centrul Capitalei, evenimentul religios urmând să aducă împreună sute de credincioși, dar și restricții de trafic pe mai multe artere importante din zonă, potrivit anunțului făcut de Brigada Rutieră.

Evenimentul, care marchează sărbătoarea Floriilor în Biserica Catolică de rit latin, va începe la ora 14:45, în Piața „Fericitul Vladimir Ghika”, situată lângă Biserica Franceză „Sacre Coeur – Preasfânta Inimă a lui Isus”, pe Strada Cpt. Demetriade nr. 3, scrie Agerpres

Între orele 14:30 și 15:00, participanții se vor aduna la Biserica Franceză, iar ceremonia va debuta cu sfințirea tradiționalelor ramuri. Între orele 15:00 și 16:00, credincioșii vor porni în procesiune către Catedrala Sfântul Iosif, pe următorul traseu: Piața „Fericitul Vladimir Ghika” – Strada Cpt. Demetriade – Bulevardul Aviatorilor – Piața Victoriei – Calea Victoriei – Strada General Berthelot – Catedrala Sfântul Iosif.

Participanții se vor deplasa pe banda I de circulație atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât și pe Calea Victoriei. La sosirea la Catedrală, în jurul orei 16:00, va fi celebrată Sfânta Liturghie, prezidată de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București.

Duminica Floriilor celebrează intrarea solemnă a lui Isus Cristos în Ierusalim și deschide Săptămâna Sfântă, perioada care amintește de Pătimirea lui Cristos și care culminează cu Sărbătoarea Învierii Domnului.

Procesiunea și Sfânta Liturghie vor fi transmise în direct de postul de televiziune catolic Angelus TV.

Restricții de trafic

Brigada Rutieră anunță restricții de circulație duminică după-amiază pentru buna desfășurare a evenimentului.

Astfel, circulația va fi restricționată pe Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor și Strada Emil Pangratti, pe banda I de circulație, între orele 14:30 și 15:30. De asemenea, traficul va fi restricționat gradual pe Strada General Berthelot, în funcție de sosirea participanților la Catedrala Sfântul Iosif.

Polițiștii rutieri vor lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor și le solicită conducătorilor auto să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în siguranță, să oprească sau să staționeze doar în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile agenților de circulație.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

