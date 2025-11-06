Live TV

Profesor de 63 de ani, reținut după ce ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă. Polițiștii au găsit imagini explicite cu minora

Un profesor de 63 de ani din județul Dolj a fost reținut, fiind acuzat că, timp de un an și jumătate, ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă minoră pe care ar fi determinat-o să producă materiale pornografice. Polițiștii au descoperit în dispozitivele sale de stocare mai multe fișiere foto și video în care fata apărea în ipostaze sexuale explicite.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată, informează News.ro.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada iunie 2018 – decembrie 2019, profitând de poziţia sa de încredere şi autoritate asupra unei persoane vătămate minore (de 16 – 17 ani în acel interval de timp), eleva sa, precum şi în scopul producerii de materiale pornografice, persoana în cauză ar fi întreţinut, în mod repetat, raporturi sexuale cu aceasta, în locaţii din municipiul Craiova”, au transmis poliţiştii.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit în calculatoarele și dispozitivele de stocare ale profesorului fișiere foto și video în care minora avea un comportament sexual explicit.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Citește și: Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova

