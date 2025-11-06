Un profesor de canto din București, care este și compozitor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce două eleve de 13 ani au povestit că au fost agresate în timpul orelor. Bărbatul preda cursuri atât în Capitală, cât și la Craiova, unde ar fi comis faptele.

Totul a ieșit la iveală după ce părinții celor două minore au aflat ce s-a întâmplat la orele de canto și au mers la poliție. Fetele le-au povestit că profesorul le-ar fi pipăit în zonele intime în timpul cursurilor.

Anchetatorii au făcut mai multe percheziții la locuința compozitorului din București, dar și la Craiova, în spațiul unde preda săptămânal.

Polițiștii au ridicat probe care ar confirma că faptele s-au petrecut în timpul lecțiilor de canto.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar magistrații au decis ulterior arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Ancheta este abia la început, iar surse judiciare spun că ar putea exista și alte victime. Sunt audiate în continuare mai multe persoane pentru a se stabili toate faptele comise de compozitor.

În urmă cu doar câteva zile, același profesor fusese vizat într-un alt dosar, după ce o elevă de 16 ani din Craiova l-a acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu ea în perioada ianuarie–septembrie 2025.

