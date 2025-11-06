Live TV

Video Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova

Data actualizării: Data publicării:
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Un profesor de canto din București, care este și compozitor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce două eleve de 13 ani au povestit că au fost agresate în timpul orelor. Bărbatul preda cursuri atât în Capitală, cât și la Craiova, unde ar fi comis faptele.

Totul a ieșit la iveală după ce părinții celor două minore au aflat ce s-a întâmplat la orele de canto și au mers la poliție. Fetele le-au povestit că profesorul le-ar fi pipăit în zonele intime în timpul cursurilor.

Anchetatorii au făcut mai multe percheziții la locuința compozitorului din București, dar și la Craiova, în spațiul unde preda săptămânal.

Polițiștii au ridicat probe care ar confirma că faptele s-au petrecut în timpul lecțiilor de canto.

Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar magistrații au decis ulterior arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Ancheta este abia la început, iar surse judiciare spun că ar putea exista și alte victime. Sunt audiate în continuare mai multe persoane pentru a se stabili toate faptele comise de compozitor.

În urmă cu doar câteva zile, același profesor fusese vizat într-un alt dosar, după ce o elevă de 16 ani din Craiova l-a acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu ea în perioada ianuarie–septembrie 2025.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
contor energie electrica
Opt percheziții la un grup de firme din domeniul furnizării de...
cos de cumparaturi
Surse: Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai...
Ultimele știri
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%, prețurile cu 10%
Prostată mărită? Cum poate fi păstrată continența și funcția sexuală
Statele Unite au readus în Coreea de Sud bateriile Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Instalație de gaze.
Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori
mosteanu nato
Ionuț Moșteanu, mesaj la deschiderea forumului NATO: Liniile de producție sunt noile frontiere. Ne revitalizăm industria de apărare
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă, anunță Bujduveanu
ambulanta smurd
Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Unitatea a fost evacuată. Distrigaz a depistat un defect la robinetul de intrare și ieșire
metrou piața unirii
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Genuflexiuni sau genoflexiuni? Care este forma corectă, de fapt
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”