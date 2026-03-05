Un profesor de la o școală din București, anchetat pentru comportament agresiv față de elevi cu nevoi speciale

Polițiști din Capitală au demarat cercetări după ce, miercuri, au fost sesizați prin apel 112 și cu privire la faptul că un profesor dintr-o unitate de învățământ din Sectorul 4 ar fi avut un comportament agresiv, verbal și posibil fizic, față de mai mulți elevi. Potrivit surselor digi24.ro, ar fi vorba despre școala profesională „Sf. Nicolae” pentru copii cu nevoi speciale. Un părinte a alertat conducerea școlii, după ce a observat schimbări în comportamentul copilului său și a înregistrat situația cu un dispozitiv.

Polițiștii s-au deplasat operativ la școală, au luat legătura cu reprezentanții unității de învățământ și cu persoanele care au formulat sesizările, precizează Poliția Capitalei, în comunicatul de presă.

Mai mulți părinți au depus plângeri, care sunt în curs de verificare.

Cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de purtare abuzivă și rele tratamente aplicate minorilor.

Poliția subliniază că siguranța copiilor reprezintă o prioritate și manifestă toleranță zero față de orice formă de violență.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Digi24.ro, că situația a fost semnalată inițial de un părinte care a observat schimbări în comportamentul copilului.

Conform surselor, părintele a instalat un dispozitiv de înregistrare pentru copil și a mers la directoarea școlii, luni, fără a se adresa poliției. Marți, părintele s-a întors la școală și i-a cerut directoarei să ia măsuri, moment în care au fost sesizați polițiștii.

Polițiștii au discutat cu părinții și directoarea școlii și i-au convins pe părinți să depună plângeri la Secția 26 Poliție.

Până în prezent, cinci plângeri au fost înregistrate oficial. Unitatea de învățământ vizată este „școala profesională specială Sf. Nicolae” din Sectorul 4.

Poliția Capitalei continuă cercetările pentru clarificarea tuturor aspectelor semnalate și luarea măsurilor legale care se impun.

