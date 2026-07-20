Program modificat pentru unele trenuri internaționale spre și dinspre Ungaria. Anunțul CFR Călători

CFR Călători a anunțat că circulația mai multor trenuri internaționale care leagă România de Ungaria va fi modificată în perioada 30 august – 3 noiembrie 2026, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară desfășurate pe teritoriul Ungariei.

Potrivit companiei, administrația feroviară ungară MÁV Start a informat că vor avea loc lucrări pe secțiile Budapesta – Szolnok – Lőkösháza și Budapesta – Szolnok – Debrecen.

Ca urmare, trenurile internaționale IR 73 Budapesta Keleti – București Nord, IR 75 Budapesta Keleti – Cluj-Napoca, IR 79 Budapesta Keleti – București Nord, IR 371 Budapesta Keleti – Arad, IR 375 Budapesta Keleti – Arad, IR 377 Budapesta Keleti – Timișoara Nord, IR 379 Budapesta Keleti – Arad și IR 473 Budapesta Keleti – București Nord vor pleca din gara Budapesta Keleti cu cinci minute mai devreme decât ora prevăzută în mersul trenurilor.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de modificările de circulație.

De asemenea, informațiile actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua administrată de MÁV pot fi consultate pe site-ul companiei feroviare ungare.

Editor : Ana Petrescu