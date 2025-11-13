Live TV

Programul de fertilizare in vitro primește finanțare europeană. Florin Manole: „Este un pas profund uman”

A pregnant woman after IVF holds a small red heart in her hands. The concept of motherhood, fertility, new life, In vitro fertilisation. Banner. High quality photo
Programul național de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene. Sursa foto: Profimedia Images

Programul național de fertilizare in vitro va fi finanțat din fonduri europene, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole. Acesta spune că includerea FIV în Programul Operațional Sănătate este „un pas profund uman”, care va permite continuarea și extinderea sprijinului pentru mii de familii ce își doresc un copil.

Programul național de fertilizare in vitro va putea fi finanțat din fonduri europene, a anunțat joi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

„Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil. După discuţii şi eforturi comune, am reuşit să introducem acest program în Programul Operaţional Sănătate, pentru ca el să poată continua şi să se dezvolte, chiar şi în condiţiile unor restricţii bugetare dificile. Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă”, a transmis ministrul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului vor fi demarate rapid, astfel încât finanţarea să devină realitate cât mai curând.

„Mulţumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete (ministrul Sănătăţii, n.r.) şi Dragoş Pâslaru (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, n.r.), pentru sprijinul şi colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viaţă, speranţă şi încredere”, a adăugat ministrul.

Editor : M.I.

