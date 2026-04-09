Live TV

Programul magazinelor de Paște 2026: Zilele în care supermarketurile sunt închise. Singura locație deschisă duminică, 12 aprilie

Data publicării:
Program magazine Paște.
Din articol
Programul magazinelor de Paște 2026

Marile lanțuri comerciale din România își ajustează programul de funcționare în perioada sărbătorilor pascale, cu intervale extinse înainte de ziua Învierii Domnului. Majoritatea magazinelor vor fi închise duminică, 12 aprilie, iar activitatea va fi reluată treptat, începând de luni. Orarele diferă însă de la un retailer la altul, iar clienții sunt sfătuiți să își planifice din timp cumpărăturile și să verifice programul fiecărei unități.

Zilele dinaintea sărbătorilor sunt, de regulă, cele mai aglomerate din an pentru marile magazine, cu un flux crescut de clienți.

Program Carrefour

Magazinele Carrefour vor avea un program extins în zilele dinaintea Paștelui, pentru a răspunde cererii crescute din această perioadă. Astfel, în zilele de joi și vineri, 9 și 10 aprilie, programul va fi prelungit, magazinele fiind deschise până la ora 23:00.

Sâmbătă, 11 aprilie, Carrefour va avea un program redus, cu închidere la ora 19:00. În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate unitățile vor fi închise.
Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, când magazinele vor funcționa în intervalul 07:00 - 22:00, revenind ulterior la programul obișnuit.

Program Lidl de Paște 

Vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor funcționa în intervalul orar 07:00 - 22:00. Sâmbătă, 11 aprilie 2026, unitățile vor avea program redus, fiind deschise între 07:00 și 18:00.

În zilele de duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie 2026, toate magazinele Lidl din România vor fi închise. Activitatea va fi reluată începând de marți, 14 aprilie 2026, când rețeaua va reveni la programul obișnuit de funcționare.

Program Kaufland

Rețeaua Kaufland România va funcționa după un program adaptat în perioada sărbătorilor pascale, cu diferențe de orar în funcție de locație. Până vineri, 10 aprilie 2026, majoritatea magazinelor vor fi deschise începând cu ora 07:00, iar închiderea va avea loc între 21:30 și 23:00, în funcție de locație. Unitățile situate în centre comerciale vor respecta programul stabilit de fiecare mall.

Sâmbătă, 11 aprilie, cele mai multe magazine Kaufland vor funcționa în intervalul 07:00 - 18:00. În cazul celor amplasate în centre comerciale, programul poate fi extins până la ora 21:30, în funcție de specificul fiecărei locații.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele Kaufland din România vor fi închise. Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, cu un program redus, între orele 09:00 și 18:00. Magazinele din centre comerciale pot avea un orar extins, motiv pentru care clienții sunt sfătuiți să verifice programul exact al unității dorite.

Program Mega Image de Paște 2026

Rețeaua Mega Image va funcționa după un program special în perioada sărbătorilor pascale, cu modificări atât pentru magazinele fizice, cât și pentru livrările online.
În zilele premergătoare Paștelui, programul va fi unul obișnuit. Astfel, vineri, 10 aprilie 2026, magazinele vor funcționa conform orarului standard. Sâmbătă, 11 aprilie, unitățile vor avea program redus, urmând să se închidă la ora 19:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele Mega Image vor fi închise. Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, într-un interval redus, între orele 09:00 și 19:00. Începând de marți, 14 aprilie, magazinele vor reveni la programul normal de funcționare.

Program livrări online Mega Image

Și serviciul de livrare rapidă va avea un orar adaptat în perioada sărbătorilor:

  • 10 aprilie: program normal de livrare;
  • 11 aprilie: livrări efectuate în intervalul 08:30 – 17:30;
  • 12 aprilie: serviciul de livrare nu este disponibil;
  • 13 aprilie: livrări între 10:30 – 17:30;
  • 14 aprilie: revenire la programul obișnuit.

Program Auchan de Paște 2026

Magazinele Auchan vor avea un program special în perioada sărbătorilor pascale, cu variații în funcție de locație. Vineri, 10 aprilie 2026, cele mai multe unități vor fi deschise până la ora 23:00. Există însă și excepții, în orașe precum Timișoara, Galați sau Ploiești, unde magazinele se vor închide la ora 22:00.

Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi redus, cu închidere la ora 18:00. Magazinul Auchan din AFI Cotroceni, București, face excepție, urmând să funcționeze până la ora 20:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, doar unitatea din AFI Cotroceni va rămâne deschisă, în intervalul 14:00 - 22:00. Luni, 13 aprilie, majoritatea magazinelor Auchan își vor deschide porțile începând cu ora 10:00, iar din 14 aprilie 2026 se va reveni la programul obișnuit de funcționare.

Programul magazinelor Penny 

Până vineri, 10 aprilie 2026, toate unitățile vor fi deschise în regim normal, între orele 07:00 și 22:00. Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi redus, magazinele urmând să funcționeze în intervalul 07:00 - 18:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele Penny din România vor fi închise. Începând de marți, 14 aprilie 2026, unitățile vor reveni la programul normal de funcționare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

