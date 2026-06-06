Programul pentru fertilizare in vitro continuă până în 2030. Cine poate primi sprijinul de 15.000 de lei

Persoanele afectate de infertilitate vor putea beneficia de un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru tratamente și proceduri de fertilizare in vitro, după ce Guvernul a aprobat un program dedicat susținerii natalității pentru perioada 2026-2030. Măsura, propusă de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate și sprijinirea celor care întâmpină dificultăți în a avea copii.

Prin această inițiativă, Guvernul urmărește combaterea declinului demografic și facilitarea accesului la tratamente costisitoare pentru persoanele afectate de infertilitate.

Program dedicat susținerii natalității pentru perioada 2026-2030

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Programul social de interes național pentru susținerea cuplurilor și a persoanelor singure în vederea creșterii natalității, valabil pentru perioada 2026-2030. Programul are ca obiectiv sprijinirea familiilor sau femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o problemă medicală care afectează aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România.

„Am propus prelungirea programului național pentru susținerea fertilizării in vitro până în 2030. Pentru că sunt oameni care așteaptă ani de zile. Care încearcă, care speră. Și, de multe ori, suferă în tăcere. Pentru ei, statul trebuie să fie un sprijin real.”, a declarat ministrul Muncii, Petre - Florin Manole într-un comunicat de presă

Cine poate beneficia de sprijinul financiar și ce condiții trebuie îndeplinite

Scopul Programului îl reprezintă sprijinirea financiară a cuplurilor și a persoanelor singure din România, în vederea asigurării medicamentelor și a efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susținere a creșterii natalității în România.

Programul se derulează anual, începând cu anul punerii în aplicare a prezentei hotărâri, pe întreaga durată în care sunt aprobate fonduri cu această destinație în bugetul ministerului. Sprijinul financiar în cadrul Programului se acordă exclusiv în limita fondurilor aprobate anual în bugetul ministerului, fără stabilirea unui număr maxim de beneficiari.

Beneficiarii Programului sunt cuplurile infertile, căsătorite sau necăsătorite, și femeile singure infertile, care au recomandare de la un medic specialist pentru efectuarea de proceduri medicale de specialitate care să aibă ca rezultat creșterea natalității.

Cel puțin unul dintre beneficiarii Programului, membru al cuplului infertil sau femeia singură infertilă, trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România, dovedit potrivit legii.

Vârsta femeii beneficiare trebuie să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în Program.

Cuplurile și femeile singure care îndeplinesc condițiile primesc un sprijin financiar în valoare de maximum 15.000 lei per beneficiar acordat sub forma a două vouchere: unul de 5.000 de lei pentru achiziția medicamentelor necesare și altul de 10.000 de lei destinat acoperirii costurilor procedurilor medicale specifice pentru susținerea natalității.

(Voucherul în valoare de 10.000 de lei este destinat decontării procedurilor de fertilizare in vitro și poate fi utilizat în cadrul unităților medicale care desfășoară astfel de tratamente în condițiile stabilite prin program.)

Pe întreaga perioadă de desfășurare a Programului, sprijinul financiar este neimpozabil și poate fi acordat pentru cel mult trei proceduri în cazul aceleiași persoane sau al aceluiași cuplu, în limita fondurilor disponibile. Persoanele care accesează această finanțare nu pot solicita, în același an, sprijin printr-un alt program cu același obiectiv, susținut din fonduri publice și derulat la nivel local ori central. Pentru verificarea acestei condiții, solicitanții trebuie să depună o declarație pe propria răspundere, conform legii.

Documentele aferente Programului se depun în format electronic, prin intermediul unei platforme digitale dedicate acestuia. Analiza cererilor și aprobarea acordării sprijinului financiar se realizează în ordinea cronologică a depunerii dosarelor complete și declarate eligibile, în limita fondurilor aprobate anual. (Documentele doveditoare, precum și modalitatea de acordare a sprijinului financiar se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a hotărârii de guvern.)

Derulat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, programul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual. Pe lângă sprijinul acordat pentru accesarea tratamentelor de fertilitate, acesta contribuie la creșterea nivelului de conștientizare asupra problemelor legate de infertilitate. Măsura vine în contextul în care România se confruntă, la fel ca numeroase alte țări europene, cu o scădere accentuată a numărului de nașteri și urmărește să susțină dreptul fiecărei persoane de a avea o familie.

Editor : C.S.